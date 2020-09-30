Тони Адамс: "Лено — не голкипер для команды из топ-4"

Легенда "Арсенала" Тони Адамс опасается, что главный тренер "канониров" Микель Артета ошибся с выбором основного голкипера на это сезон.

Несмотря на героическую игру Эмилиано Мартинеса в концовке прошлого сезона, на старте новой кампании залечивший тяжелую травму колена Бернд Лено был восстановлен в статусе первого номера "Арсенала".



Мартинес в свою очередь был продан в "Астон Виллу", и Адамс считает это ошибкой. Тони убежден, что Лено недостаточно хорош для команды, которая стремится в Лигу Чемпионов.



"Мартинес был невероятен на пути к их победе в Кубке Англии. Он играл абсолютно сенсационным образом. И лично мне нравятся высокие голкиперы, тогда как у Лено, на мой взгляд, возникают проблемы при передачах с фланга и тому подобными вещами".



"Но это зависит не от меня. Артета решил: "Нет, Лено будет моим первым номером, он мне нравится". Он всецело доверился ему. Но лично я не считаю его голкипером команды из топ-4".



"Для Мартинеса сложились все обстоятельства в прошлом году. Это было словно начертано звездами".



"Этот голкипер не сыграл и 10 матчей за 10 лет в клубе, но он стал играть и отражать все! Это было нечто ненормальное, он был абсолютно невероятен. И лично мне кажется, что именно он должен быть стать первым номером".



"Он сам создал себе возможность и набрался опыта. Но Артета решил иначе", — сообщил Адамс Super Sport.