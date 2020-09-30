Рюдигер отказался сыграть за "Челси"
Защитник Антонио Рюдигер отказался сыграть за "Челси" в матче 4-го раунда Кубка Лиги против "Тоттенхэма" во вторник вечером.
Вчерашнее дерби на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" стало очередным матчем, который Рюдигер, внезапно угодивший в опалу к главному тренеру "синих" Фрэнку Лэмпарду на старте нового сезона, пропустил.
На сей раз так решил не Лэмпард. Как утверждает TEAMtalk, Фрэнк собирался задействовать Антонио против "шпор", однако игрок сборной Германии сам отказался от участия в кубковом матче.
Рюдигер дал понять своему наставнику, что больше не хочет выступать за "Челси" и жаждет уйти со "Стэмфорд Бридж", где образовался некоторый избыток центральных защитников, и Антонио здесь явно не в приоритете.
Среди претендентов на 27-летнего немца называются ПСЖ, "Рома" и "Тоттенхэм". Рюдигеру нужна регулярная игровая практика в сезоне, который предшествует Чемпионату Европы.
30.09.2020 20:00
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По сабжу, пускай валит.
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