Рюдигер отказался сыграть за "Челси"

Антонио Рюдигер Защитник Антонио Рюдигер отказался сыграть за "Челси" в матче 4-го раунда Кубка Лиги против "Тоттенхэма" во вторник вечером.

Вчерашнее дерби на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" стало очередным матчем, который Рюдигер, внезапно угодивший в опалу к главному тренеру "синих" Фрэнку Лэмпарду на старте нового сезона, пропустил.

На сей раз так решил не Лэмпард. Как утверждает TEAMtalk, Фрэнк собирался задействовать Антонио против "шпор", однако игрок сборной Германии сам отказался от участия в кубковом матче.

Рюдигер дал понять своему наставнику, что больше не хочет выступать за "Челси" и жаждет уйти со "Стэмфорд Бридж", где образовался некоторый избыток центральных защитников, и Антонио здесь явно не в приоритете.

Среди претендентов на 27-летнего немца называются ПСЖ, "Рома" и "Тоттенхэм". Рюдигеру нужна регулярная игровая практика в сезоне, который предшествует Чемпионату Европы.


Метки Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2020 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1966

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kukuruzzo 30.09.2020 20:59 # kukuruzzo
    В Арсенал, с Габриэлом в связке наигрывать

    (ответить)

  2. lfcynwa 30.09.2020 20:56 # lfcynwa
    все, обсалютна все ...

    (ответить)

  3. best-fanunited 30.09.2020 20:51 # best-fanunited
    Ещё одна легенда помойников уходит. Пора синим переобуваться загоняя что-то типа: не нужен был, топариком никогда и не был

    (ответить)

  4. beatles-red 30.09.2020 20:19 # beatles-red
    Таких сразу за дверь

    (ответить)

  5. shakur 30.09.2020 20:12 # shakur
    За 5 млн в Ливерпуль

    (ответить)

  6. ry-l 30.09.2020 20:12 # ry-l
    Пусть обиженка в млс пиздует - блэк лайвс мэттэр пропагандировать

    (ответить)

  7. hachidlo 30.09.2020 20:05 # hachidlo
    Лемпард аки игрок в фм: продаёт всех, кто не нравится и скупает всех, кто нравицца.
    По сабжу, пускай валит.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: