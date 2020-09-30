Ламела объяснил, почему сыграл против "Челси" в разных бутсах
Вингер "Тоттенхэма" Эрик Ламела объяснил, почему вышел на матч Кубка Лиги против "Челси" в разных бутсах.
Именно Ламела своим голом на 83-й минуте перевел вчерашнюю игру в серию пенальти, где "шпоры" и взяли верх над "Челси".
Болельщики заметили, что Эрик играл в двух совершенно разных бутсах — красной Adizero f50 2012 года на правой ноге и синей Adidas Copa 19.1 2019 года на левой ноге.
Кто-то посчитал это суеверием, кто-то — пижонством, но на самом деле сейчас у Ламелы просто есть проблемы со стопой, и он вынужден носить обувь разного размера, а спецзаказ от Adidas пока не прибыл.
"Нет, это не суеверие. У меня есть проблема с правой стопой, и Adidas делает новую бутсу для меня. Они должны прийти завтра, а пока мне приходится играть так", — сообщил Ламела Sky Sports.
30.09.2020 19:00
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Ламела журналисту: Нет, это не суеверие. У меня есть проблема с правой стопой, и Adidas делает новую бутсу для меня. Они должны прийти завтра, а пока мне приходится играть так
Журналист: Но Эрик, тебя ведь никто не спрашивал о бутсах.
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Хватит унижать Челсо.
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