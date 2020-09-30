Ламела объяснил, почему сыграл против "Челси" в разных бутсах

Эрик Ламела Вингер "Тоттенхэма" Эрик Ламела объяснил, почему вышел на матч Кубка Лиги против "Челси" в разных бутсах.

Именно Ламела своим голом на 83-й минуте перевел вчерашнюю игру в серию пенальти, где "шпоры" и взяли верх над "Челси".

Болельщики заметили, что Эрик играл в двух совершенно разных бутсах — красной Adizero f50 2012 года на правой ноге и синей Adidas Copa 19.1 2019 года на левой ноге.

Кто-то посчитал это суеверием, кто-то — пижонством, но на самом деле сейчас у Ламелы просто есть проблемы со стопой, и он вынужден носить обувь разного размера, а спецзаказ от Adidas пока не прибыл.

"Нет, это не суеверие. У меня есть проблема с правой стопой, и Adidas делает новую бутсу для меня. Они должны прийти завтра, а пока мне приходится играть так", — сообщил Ламела Sky Sports.


Метки Ламела, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2020 19:00

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  1. ilovemanutd 30.09.2020 19:18 # ilovemanutd
    Ламела журналисту: Нет, это не суеверие. У меня есть проблема с правой стопой, и Adidas делает новую бутсу для меня. Они должны прийти завтра, а пока мне приходится играть так

    Журналист: Но Эрик, тебя ведь никто не спрашивал о бутсах.

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  2. brown-ale 30.09.2020 19:15 # brown-ale
    Хватит унижать Челсо.

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