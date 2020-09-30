Бэйл не сыграет против "Юнайтед"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо подтвердил, что вингер Гарет Бэйл пропустит матч Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в воскресенье.

Ранее в этом месяце "Тоттенхэм" преподнес настоящий трансферный сюрприз, арендовав Бэйла до конца сезона у "Реала". Однако Гарет вернулся в Северный Лондон с травмой колена.



Существовала надежда, что повторный дебют Бэйла за "шпор" случится во время выезда на "Олд Траффорд", но 31-летний валлиец еще не готов.



"Бэйл не сможет сыграть завтра (против "Маккаби" в Лиге Европы) или даже на выходных. Я могу подтвердить это. Он очень упорно работает, он большой профессионал и очень счастлив, но он пока не готов".



"Убежден, две недели международного перерыва могут быть важными неделями для заключительной фазы его восстановления и возвращения в форму. Надеюсь, когда мы вернемся после сборных, он будет готов сыграть. Тогда это будет возможно", — цитирует Моуриньо Daily Mail.