"Фулхэм" арендовал Адемолу Лукмана

"Фулхэм" взял в аренду до конца сезона вингера "РБ Лейпциг" Адемолу Лукмана.

22-летний англичанин становится восьмым новичком "дачников", которые пока не набрали очков после своего возвращения в Премьер-Лигу, в это трансферное окно.



Стоит отметить, что "РБ Лейпциг" лишь год назад выкупил Лукмана у "Эвертона" за 22.5 млн. фунтов. В Германии на Адемолу возлагали большие надежды, особенно после успешной аренды во второй половине сезона 2017/18, однако молодой игрок неудачно провел минувшую кампанию — только 11 матчей и ни одного забитого гола.



Теперь Лукман возвращается на родину, чтобы помочь "Фулхэму" остаться в Премьер-Лиге. Аренда экс-вингера "Чарльтона" обойдется "дачникам" в 2 млн. фунтов.