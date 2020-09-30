"Фулхэм" арендовал Адемолу Лукмана
"Фулхэм" взял в аренду до конца сезона вингера "РБ Лейпциг" Адемолу Лукмана.
22-летний англичанин становится восьмым новичком "дачников", которые пока не набрали очков после своего возвращения в Премьер-Лигу, в это трансферное окно.
Стоит отметить, что "РБ Лейпциг" лишь год назад выкупил Лукмана у "Эвертона" за 22.5 млн. фунтов. В Германии на Адемолу возлагали большие надежды, особенно после успешной аренды во второй половине сезона 2017/18, однако молодой игрок неудачно провел минувшую кампанию — только 11 матчей и ни одного забитого гола.
Теперь Лукман возвращается на родину, чтобы помочь "Фулхэму" остаться в Премьер-Лиге. Аренда экс-вингера "Чарльтона" обойдется "дачникам" в 2 млн. фунтов.
30.09.2020 17:00
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