Каррагер поверил, что "Арсенал" может финишировать в топ-4

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что тренерский гений Микеля Артеты может обеспечить "Арсеналу" место в топ-4 Премьер-Лиги.

В понедельник вечером подопечные Артеты потерпели поражение 3:1 в гостях у "Ливерпуля", а после матча Микель признал, что соперник превосходит его команду во многих аспектах игры.



Каррагеру кажется, что сейчас "Арсенал" только в начале того пути, который проделал "Ливерпуль" при Юргене Клоппе, и Джейми допускает, что уже в этом сезоне Микель вернет "канониров" в Лигу Чемпионов.



"Арсенал" оставался в игре, и это важно. Они имели большой момент, и результат мог бы быть совершенно другим, но очевидно, что они в нескольких годах позади "Ливерпуля".



"Думаю, это практически идентичная работа с той, за которую в свое время взялся Клопп. Клопп пришел в "Ливерпуль", когда они даже не попадали в Лигу Чемпионов. "Арсенал" тоже не может этого сделать уже несколько лет".



"В первую очередь "Арсеналу" нужно вернуться в Лигу Чемпионов. Думаю, у них хорошие шансы на это, хотя перед стартом сезона я в это не верил".



"Мне очень нравится, что делает Микель Артета. Я не думаю, что из имеющихся у него игроков можно выжать больше. Я не думаю, что этот состав соответствует команде из топ-4, но он организует их игру таким образом, что благодаря его работе они могут попасть в топ-4".



"Думаю ли я, что "Арсенал" сможет выиграть титул через четыре-пять лет, как "Ливерпуль"? Пример "Ливерпуля" лишь показывает, какую хорошую работу проделал Юрген Клопп, но это все равно очень сложно. Однако у "Арсенала" очень хороший тренер", — сообщил Каррагер в эфире.