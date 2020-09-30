"Байер" обсуждает покупку Колашинаца

Сеад Колашинац "Байер" продолжает переговоры с "Арсеналом" о приобретении защитника Сеада Колашинаца.

"Байер" достаточно давно установил контакт с "Арсеналом", однако сейчас, как отмечает Sky Sports, заметно активизировался в переговорах.

Сам Колашинац заинтересован в переезде в Леверкузен, и дело не только в том, что экс-игрок "Шальке-04" проигрывает конкуренцию Кирану Тирни и Эйнсли Мэйтланд-Найлсу в команде Микеля Артеты.

На возвращение в Германию у Сеада, сыгравшего 107 матчей за "Арсенал" с 2017 года, есть "причины личного характера".

Предполагается, что продажа 27-летнего боснийца может принести "канонирам" около 9 миллионов фунтов. Три года назад Колашинац переезжал в Лондон из Гельзенкирхена как свободный агент.


Метки Арсенал, Байер, Колашинац

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2020 15:00

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