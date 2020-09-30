"Байер" обсуждает покупку Колашинаца

"Байер" продолжает переговоры с "Арсеналом" о приобретении защитника Сеада Колашинаца.

"Байер" достаточно давно установил контакт с "Арсеналом", однако сейчас, как отмечает Sky Sports, заметно активизировался в переговорах.



Сам Колашинац заинтересован в переезде в Леверкузен, и дело не только в том, что экс-игрок "Шальке-04" проигрывает конкуренцию Кирану Тирни и Эйнсли Мэйтланд-Найлсу в команде Микеля Артеты.



На возвращение в Германию у Сеада, сыгравшего 107 матчей за "Арсенал" с 2017 года, есть "причины личного характера".



Предполагается, что продажа 27-летнего боснийца может принести "канонирам" около 9 миллионов фунтов. Три года назад Колашинац переезжал в Лондон из Гельзенкирхена как свободный агент.