Моуриньо рассказал, какой совет дал Лэмпарду

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо объяснил, какой совет он дал своему коллеге Фрэнку Лэмпарду из "Челси" во время матча Кубка Лиги.

Вчерашний матч 4-го раунда Кубка Лиги между двумя лондонскими командами был отмечен разговором Моуриньо и Лэмпарда на повышенных тонах у бровки.



"Черт возьми, Фрэнк, ты не стоишь здесь, когда твоя команда проигрывает 3:0", — произнес на эмоциях Жозе, явно намекая на камбэк "синих" против "Вест Бромвича" в субботу (3:3).



После победы в серии пенальти над "Челси" Моуриньо объяснил, что он пытался сказать Лэмпарду.



"В случае с Фрэнком гораздо важнее мои чувства к нему, чем какие-либо слова. Он всегда выкладывался без остатка ради меня как игрок, и я никогда этого не забуду".



"Мои чувства к нему всегда будут чувствами к тому, кто был невероятным игроком и моим другом. А то, что я сказал ему, просто было советом старого тренера молодому талантливому тренеру. Я сказал, что игроки нуждаются в нас, когда они проигрывают. Когда они выигрывают, нам не нужно быть активными у бровки. Нам нужно быть с ними, когда они проигрывают".



"В последнем матче, когда они уступали 3:0, мне было очень жаль его, потому что он сидел грустно и тихо на своем кресле. В плане же футбола я не могу ничему его научить. Он знает футбол, так что это просто было мнение: будь у бровки, когда твоя команда проигрывает, и оставайся спокоен, когда твоя команда выигрывает", — цитирует Моуриньо Sky Sports.