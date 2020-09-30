"Челси" одолжил Баркли "Астон Вилле"

Росс Баркли "Астон Вилла" взяла полузащитника "Челси" Росса Баркли в аренду до конца сезона 2020/21.

В прошлом сезоне Баркли принял участие в 31 матче за "Челси" с учетом всех соревнований, но с появлением на "Стэмфорд Бридж" Кая Хаверца и Хакима Зийеша 26-летнему англичанину стало крайне сложно получать игровые минуты.

В трех первых матчах этого сезона Премьер-Лиги Баркли отметился лишь двумя появлениями на замену, и это подтолкнуло Росса, которому нужна регулярная практика в преддверии Чемпионата Европы, к смене клуба.

Таким образом экс-полузащитник "Эвертона" оказался в "Астон Вилле", которая в данный момент на два очка опережает "Челси" в Премьер-Лиге и имеет матч в запасе, а также продолжает выступление в Кубке Лиги, в отличие от "синих".

"Заполучить игрока с мастерством Росса — это большая удача для нашего клуба, и я уверен, он раскроется здесь и усилит нашу команду", — сообщил главный тренер "вилланов" Дин Смит.


Метки аренда, Астон Вилла, Баркли, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2020 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1403

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  1. rashford39 30.09.2020 13:57 # rashford39
    Пздц быстро скатился до Виллы, а говорили новый Руни, но Баркли конечно же туповат, типичный брит

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  2. vyrentz 30.09.2020 13:37 # vyrentz
    А сколько было надежд и соплей. Взяли топарика за гроши, вот увидите, будет рвать всю АПЛочку, и остальное ко-ко-ко. В принципе, пенсопитеки тоже самое и про Кепу говорили.

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  3. gidro-met 30.09.2020 13:36 # gidro-met
    Для Терри подгон по братски)

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  4. sexan 30.09.2020 13:15 # sexan
    Неожиданно... Писали только про Лофтус Чика.

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  5. suddenly 30.09.2020 13:10 # suddenly
    Таким образом экс-полузащитник "Эвертона" оказался в "Астон Вилле", которая в данный момент на два очка опережает "Челси" в Премьер-Лиге и имеет матч в запасе, а также продолжает выступление в Кубке Лиги, в отличие от "синих".

    На повышение пошёл :)

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  6. thegodfather 30.09.2020 13:01 # thegodfather
    Я так понимаю, теперь маунт новый 8 номер? Тогды все ясно.
    Жаль, очень жаль, скамеечник добротный. Если это не знак, что придет райс - челси писта.

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  7. quavo 30.09.2020 13:01 # quavo
    пздц у него ебло тупое

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