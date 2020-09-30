"Челси" одолжил Баркли "Астон Вилле"

"Астон Вилла" взяла полузащитника "Челси" Росса Баркли в аренду до конца сезона 2020/21.

В прошлом сезоне Баркли принял участие в 31 матче за "Челси" с учетом всех соревнований, но с появлением на "Стэмфорд Бридж" Кая Хаверца и Хакима Зийеша 26-летнему англичанину стало крайне сложно получать игровые минуты.



В трех первых матчах этого сезона Премьер-Лиги Баркли отметился лишь двумя появлениями на замену, и это подтолкнуло Росса, которому нужна регулярная практика в преддверии Чемпионата Европы, к смене клуба.



Таким образом экс-полузащитник "Эвертона" оказался в "Астон Вилле", которая в данный момент на два очка опережает "Челси" в Премьер-Лиге и имеет матч в запасе, а также продолжает выступление в Кубке Лиги, в отличие от "синих".



"Заполучить игрока с мастерством Росса — это большая удача для нашего клуба, и я уверен, он раскроется здесь и усилит нашу команду", — сообщил главный тренер "вилланов" Дин Смит.