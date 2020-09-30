"Челси" одолжил Баркли "Астон Вилле"
"Астон Вилла" взяла полузащитника "Челси" Росса Баркли в аренду до конца сезона 2020/21.
В прошлом сезоне Баркли принял участие в 31 матче за "Челси" с учетом всех соревнований, но с появлением на "Стэмфорд Бридж" Кая Хаверца и Хакима Зийеша 26-летнему англичанину стало крайне сложно получать игровые минуты.
В трех первых матчах этого сезона Премьер-Лиги Баркли отметился лишь двумя появлениями на замену, и это подтолкнуло Росса, которому нужна регулярная практика в преддверии Чемпионата Европы, к смене клуба.
Таким образом экс-полузащитник "Эвертона" оказался в "Астон Вилле", которая в данный момент на два очка опережает "Челси" в Премьер-Лиге и имеет матч в запасе, а также продолжает выступление в Кубке Лиги, в отличие от "синих".
"Заполучить игрока с мастерством Росса — это большая удача для нашего клуба, и я уверен, он раскроется здесь и усилит нашу команду", — сообщил главный тренер "вилланов" Дин Смит.
30.09.2020 13:00
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Последние комментарии:
Пздц быстро скатился до Виллы, а говорили новый Руни, но Баркли конечно же туповат, типичный брит
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А сколько было надежд и соплей. Взяли топарика за гроши, вот увидите, будет рвать всю АПЛочку, и остальное ко-ко-ко. В принципе, пенсопитеки тоже самое и про Кепу говорили.
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Для Терри подгон по братски)
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Неожиданно... Писали только про Лофтус Чика.
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Таким образом экс-полузащитник "Эвертона" оказался в "Астон Вилле", которая в данный момент на два очка опережает "Челси" в Премьер-Лиге и имеет матч в запасе, а также продолжает выступление в Кубке Лиги, в отличие от "синих".
На повышение пошёл :)
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Я так понимаю, теперь маунт новый 8 номер? Тогды все ясно.
Жаль, очень жаль, скамеечник добротный. Если это не знак, что придет райс - челси писта.
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пздц у него ебло тупое
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