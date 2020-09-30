Лэмпард объяснил, почему Вернер отказался от исполнения пенальти

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, что нападающий Тимо Вернер сам отказался от исполнения удара в серии пенальти против "Тоттенхэма".

Именно Вернер открыл счет в дерби со "шпорами" в рамках 4-го раунда Кубка Лиги накануне вечером. Это был дебютный гол Тимо за "синих" после своего перехода из "РБ Лейпциг" минувшим летом.



24-летний немец провел на поле все 90 минут, которые завершились со счетом 1:1, но участия в серии пенальти, где "Челси" подвел Мейсон Маунт, не принял. Оказывается, этому помешала травма.



"Ты работаешь над пенальти и стараешься, чтобы у тебя был план, но это все равно очень сложно".



"В концовке Тимо почувствовал судорогу, иначе Тимо, наверное, пробил бы, поэтому нам пришлось приспособиться", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.