Лэмпард объяснил, почему Вернер отказался от исполнения пенальти

Тимо Вернер Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, что нападающий Тимо Вернер сам отказался от исполнения удара в серии пенальти против "Тоттенхэма".

Именно Вернер открыл счет в дерби со "шпорами" в рамках 4-го раунда Кубка Лиги накануне вечером. Это был дебютный гол Тимо за "синих" после своего перехода из "РБ Лейпциг" минувшим летом.

24-летний немец провел на поле все 90 минут, которые завершились со счетом 1:1, но участия в серии пенальти, где "Челси" подвел Мейсон Маунт, не принял. Оказывается, этому помешала травма.

"Ты работаешь над пенальти и стараешься, чтобы у тебя был план, но это все равно очень сложно".

"В концовке Тимо почувствовал судорогу, иначе Тимо, наверное, пробил бы, поэтому нам пришлось приспособиться", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.


Метки Вернер, Кубок Лиги, Лэмпард, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2020 12:00

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  1. stevens 30.09.2020 12:26 # stevens
    Бэйл был при смерти в финале ЛЧ, но все равно смог пробить пенку Атлетико. Этот обосрался против е6аного Тоттенхэма при пустых трибунах в Кубке Лиги. У него ещё и с ушами проблемы. Хорошо что не взяли ссыкуна.

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  2. chr1s8rown 30.09.2020 12:02 # chr1s8rown
    Второй мората

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