Лэмпард объяснил, почему Вернер отказался от исполнения пенальти
Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, что нападающий Тимо Вернер сам отказался от исполнения удара в серии пенальти против "Тоттенхэма".
Именно Вернер открыл счет в дерби со "шпорами" в рамках 4-го раунда Кубка Лиги накануне вечером. Это был дебютный гол Тимо за "синих" после своего перехода из "РБ Лейпциг" минувшим летом.
24-летний немец провел на поле все 90 минут, которые завершились со счетом 1:1, но участия в серии пенальти, где "Челси" подвел Мейсон Маунт, не принял. Оказывается, этому помешала травма.
"Ты работаешь над пенальти и стараешься, чтобы у тебя был план, но это все равно очень сложно".
"В концовке Тимо почувствовал судорогу, иначе Тимо, наверное, пробил бы, поэтому нам пришлось приспособиться", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.
30.09.2020 12:00
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Бэйл был при смерти в финале ЛЧ, но все равно смог пробить пенку Атлетико. Этот обосрался против е6аного Тоттенхэма при пустых трибунах в Кубке Лиги. У него ещё и с ушами проблемы. Хорошо что не взяли ссыкуна.
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Второй мората
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