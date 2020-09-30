Агент недоволен ролью Ван де Бека в "Юнайтед"

Агент полузащитника Донни Ван де Бека выразил недовольство тем, как главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер использует его клиента на старте сезона.

После своего перехода из "Аякса" за 40 миллионов фунтов Ван де Бек отметился лишь двумя появлениями на замену в рамках Премьер-Лиги.



Особенно раздражает Шака Сварта поздний выход Ван де Бека в матче против "Брайтона" — матче, который, как считает агент голландца, "красные дьяволы" должны был крупно проиграть.



"Мне это совершенно не нравится. Выйти сыграть всего четыре минуты? Лично я бы не смог этого вынести. Лучше вообще не выпускай меня".



"Думаю, он совершил три полезных действия. Пенальти, благодаря которому они забили победный гол, был создан им".



"Обычно они бы проиграли такой матч 7:1. "Брайтон" пять раз пробил в штанги и перекладину. У них, конечно, славная команда, но такого не должно происходить с "Манчестер Юнайтед", — сообщил Сварт Voetbal Primeur.