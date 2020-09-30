"Бавария" проявила интерес к Лэмпти

"Бавария" обозначила интерес к правому защитнику "Брайтона" Тарику Лэмпти.

Лэмпти, которому в среду исполняется 20, в великолепной форме начал новый сезон и своей игрой привлек внимание чемпионов Бундеслиги.



По информации Sky Sports, "Бавария" будет готова сделать предложение по Тарику, если защитник "Аякса" Сержиньо Дест все-таки выберет "Барселону".



Лэмпти является продуктом академии "Челси", но в январе этого года был продан родным клубом в "Брайтон" за 3 миллиона фунтов.