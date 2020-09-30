"Бавария" проявила интерес к Лэмпти

Тарик Лэмпти "Бавария" обозначила интерес к правому защитнику "Брайтона" Тарику Лэмпти.

Лэмпти, которому в среду исполняется 20, в великолепной форме начал новый сезон и своей игрой привлек внимание чемпионов Бундеслиги.

По информации Sky Sports, "Бавария" будет готова сделать предложение по Тарику, если защитник "Аякса" Сержиньо Дест все-таки выберет "Барселону".

Лэмпти является продуктом академии "Челси", но в январе этого года был продан родным клубом в "Брайтон" за 3 миллиона фунтов.


Метки Бавария, Брайтон, Лэмпти

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2020 09:00

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  1. ofori-twumasi 30.09.2020 09:40 # ofori-twumasi
    У Щелсей человек сорок шлака по арендам скитается, а нормального игрока отпустили

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  2. infamous 30.09.2020 09:37 # infamous
    На кой хер его продали не понятно, не клуб а какой то ливерпидор или арсидор, даже помойка мю удерживает своих ребят

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  3. sj606 30.09.2020 09:36 # sj606
    у парня есть будущее

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  4. shakur 30.09.2020 09:33 # shakur
    Парню повезло рано вырваться из Челси, а не скитаться по арендам. Возможно, Абрахам, Томори, Хаверц и прочие тоже талантливые ребята

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  5. lfcallday 30.09.2020 09:20 # lfcallday
    Лэмпти - хорош!

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