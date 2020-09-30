"Бавария" проявила интерес к Лэмпти
"Бавария" обозначила интерес к правому защитнику "Брайтона" Тарику Лэмпти.
Лэмпти, которому в среду исполняется 20, в великолепной форме начал новый сезон и своей игрой привлек внимание чемпионов Бундеслиги.
По информации Sky Sports, "Бавария" будет готова сделать предложение по Тарику, если защитник "Аякса" Сержиньо Дест все-таки выберет "Барселону".
Лэмпти является продуктом академии "Челси", но в январе этого года был продан родным клубом в "Брайтон" за 3 миллиона фунтов.
30.09.2020 09:00
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Последние комментарии:
У Щелсей человек сорок шлака по арендам скитается, а нормального игрока отпустили
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На кой хер его продали не понятно, не клуб а какой то ливерпидор или арсидор, даже помойка мю удерживает своих ребят
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у парня есть будущее
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Парню повезло рано вырваться из Челси, а не скитаться по арендам. Возможно, Абрахам, Томори, Хаверц и прочие тоже талантливые ребята
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Лэмпти - хорош!
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