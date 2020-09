Светская хроника за среду

"Манчестер Юнайтед" может подписать Эдинсона Кавани. "Арсенал" не будет покупать Томаса Партея. "Фулхэм" вступил в борьбу за Милана Шкриниара. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Манчестер Юнайтед" контактирует с представителями экс-нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани. (AS)



Кавани был предложен "Юнайтед". (ESPN)



"Юнайтед" может арендовать нападающего "Реала" Луку Йовича. (AS)



Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо готов на год отложить свой переход в "Юнайтед". (The Times)



Весьма маловероятно, что "Юнайтед" попытается купить Дэвида Брукса или Джошуа Кинга из "Борнмута". (Manchester Evening News)



"Челси" готов продать Антонио Рюдигера, но предпочитает, чтобы защитник перешел в зарубежный клуб. (ESPN)



Агент полузащитника "Арсенала" Лукаса Торрейры прибыл в Мадрид на переговоры с "Атлетико". (Daily Express)



"Арсенал" готов признать поражение в борьбе за полузащитника "Атлетико" Томаса Партея, но продолжает переговоры по Уссему Ауару из "Лиона". (Daily Star)



"Байер" предложил 9 млн. фунтов за защитника "Арсенала" Сеада Колашинаца. (Sky Sports)



"Тоттенхэм" пытается купить правого защитника "Лилля" Зеки Челика. (Ajansspor)



Правый защитник "Славии" Владимир Цоуфал заинтересовал "Вест Хэм". (The Guardian)



"Вест Хэм" сделал предложения по защитникам Николе Максимовичу из "Наполи" и Даниэле Ругани из "Ювентуса", а вот кандидатуру Николая Матвиенко из "Шахтера" Дэвид Мойес забраковал. (Daily Star)



"Вест Хэм" предложил 20 млн. фунтов за Максимовича. (Daily Mail)



"Лидс" согласовал покупку полузащитника "Баварии" Микаэля Кюизанса за 20 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Вест Бромвич" интересуется нападающим "Лестера" Исламом Слимани. (The Telegraph)



"Шеффилд Юнайтед" готовит официальное предложение по нападающему "Ливерпуля" Риану Брюстеру. (The Telegraph)



"Фулхэм" составит конкуренцию "Тоттенхэму" в борьбе за защитника "Интера" Милана Шкриниара. (The Sun)



Другое



Фил Фоден и Мейсон Гринвуд не будут вызваны в сборную Англии на матчи в октябре. (The Telegraph)



Полузащитник "Ньюкасла" Мэтт Ритчи пропустит два месяца с травой плеча. (Sky Sports)



Легенда "Челси" Дидье Дрогба получит президентскую награду от УЕФА. (Evening Standard)



Совладелец "Вест Хэма" Дэвид Голд продал вторую старейшую версию Кубка Англии на аукционе за 760 тыс. фунтов. (Sky Sports)



Серия А может быть остановлена на две недели из-за вспышки заболеваний коронавирусом в Италии. (The Sun)



Экс-полузащитник "Тоттенхэма" Виктор Ваньяма пригрозил засудить 19-летнюю блогершу Манделу, которая заявила, что занялась сексом с кенийцем за вознаграждение в 5 тыс. фунтов. (Daily Mail)