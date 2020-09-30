"Юнайтед" интересуется Усманом Дембеле

"Манчестер Юнайтед" рассматривает вариант с приглашением вингера "Барселоны" Усмана Дембеле.

Накануне "Юнайтед" получил отказ на свое предложение в 73 миллиона фунтов плюс 18 млн. фунтов в виде бонусов о покупке вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.



Платить запрашиваемые "Боруссией" 108 млн. фунтов "красные дьяволы" не собираются и теперь изучают альтернативные варианты по укреплению фланговой игры.



Одним из таких вариантов является Дембеле. Однако "Юнайтед", как утверждает ESPN, заинтересован лишь в аренде 23-летнего француза, но никак не в постоянном трансфере.



Помимо Усмана, "дьяволы" также проявляют интерес к Дугласу Косте из "Ювентуса", Ивану Перишичу из "Интера" и Исмаиле Сарру из "Уотфорда".