"Тоттенхэм" выбил "Челси" из Кубка Лиги
"Тоттенхэм" вышел в четвертьфинал Кубка Лиги, только в серии пенальти вырвав победу над "Челси".
Экспериментальный состав "шпор" неубедительно провел первый тайм, только раз потревожив дебютанта "синих" Эдуара Менди.
А вот дебютант "Тоттенхэма" Серхио Регилон откровенно опростоволосился, когда на 19-й минуте Сесар Аспиликуэта усадил его на пятую точку на фланге. Затем последовала передача низом на линию штрафной, где Тимо Вернер обработал мяч, а вторым касанием хлестко пробил — 1:0.
В перерыве Жозе Моуриньо определенно привел в чувство свою команду, и та заиграла активнее.
Игра была довольно открытой, но в конце концов удача улыбнулась "шпорам". На 83-й минуте Регилон с левого края штрафной сделал заброс верхом на линию вратарской, где Эрику Ламеле было позволено принять мяч и расстрелять Менди — 1:1.
Следуя регламенту, команды сразу перешли к серии пенальти, и здесь все предрешил единственный промах Мейсона Маунта, который направил свой удар в штангу.
"Тоттенхэм" — "Челси"— 1:1 (0:1) победа "Тоттенхэма" в серии пенальти — 5:4
Голы: Ламела 83 — Вернер 19.
Серия пенальти: Дайер (гол) — Абрахэм (гол), Ламела (гол) — Аспиликуэта (гол), Хейбьерг (гол) — Жоржиньо (гол), Моура (гол) — Эмерсон (гол), Кейн (гол) — Маунт (штанга).
"Челси": Менди, Аспиликуэта, Зума, Томори, Чилуэлл (Эмерсон 66), Жоржиньо, Ковачич (Канте 70), Хадсон-Одои, Маунт, Вернер, Жиру (Абрахэм 76).
"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Дайер, Танганга (Кейн 70), Орье, Фернандеш (Хейбьерг 63), Ндомбеле, Сиссоко, Регилон, Бергвейн (Моура 76), Ламела.
Предупреждения: Танганга, Орье — Жоржиньо, Ковачич.
29.09.2020 23:50
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Последние комментарии:
Динамо в лч, луческа топ ))
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Че там как сыграл менди?
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В воскресенье у ТТХ будет матч, который может вообще определить, кто займет 4 место в АПЛ, а им после завтра ещё в ЛЧ играть. Вот где пиздец. А на эту победу только Мауру не похуй
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«Черт возьми, Фрэнк, когда твои проигрывают 0:3, ты здесь [у боковой линии] не стоишь»
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А Жедсона Фернандеша сослать играть за Урал, я его все ебал, собака бля, нихуя не смыслит в игре.
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Пенсики могу вас поздравить с хорошим кипером, был бы Кепа или Вилли пропустили и не один гол, вытаскивал в очень сложных моментах, Вернер топчик, пенальти это лотерея, в которой мы одержали победу, а по матчу счет закономерный!
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Регилон > чилвел
Менди> кепа.
Фрэнк = клопп
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сегодня 1 фанат тотенхема настоящая семья. бля, кто за них болеет
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остались только КА и ЛЕ из шансов на трофеи.
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Ох как же хорош Регилон!! Как же хорош этот парниша! Резвый, быстрый, с характером, играет до конца! Одним словом - ЗВЕРЬ! Да привез, но по ошибке , уж очень хотел сильно забрать мяч у Аспи за свое ошибку, за то какую конфетку дал Ламеле, просто идеальнейший навес!!! ТОП !!!!
СЕГОДНЯ МЫ НАСТОЯЩАЯ КОМАНДА И СЕМЬЯ! COYS!
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а дайер побежал ритуал тотенхема делать, желтенькую по традиции наливать.
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Чё парится это не финал а 1/8 была.. до финала еще надо было бы добратся...
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Челси" проиграл шесть из своих последних восьми серий пенальти в Кубке лиги, включая все три на стадии четвертого раунда (против "Бернли" в 2008-09 годах и "Стока" в 2015-16 годах).
Красиво.
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че происходило? ахххах. муриньо тоже не выдержал обои удар
https://www.youtube.com/watch?v=JCRRhEd-2iQ
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Парни, не расстраивайтесь, мы великие пенсы... Ну зачем нам какой-то кубок лиги? Мы даже в сторону таких трофеев не смотрим.... Мы в принципе ваще в сторону трофеев уже не смотрим с фартом лэмпарда)
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Жозе Моуриньо:
«Мы были лучшей командой, мы превратили «Челси» из супер-команды в обыкновенную».
))
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все играют резервом в кубках и только гпенсы-основой и то умудрились соснуть, хех
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THIS IS MY CLUB MY ONE AND ONLY CLUB!
COYS!!!!
(ответить)
COYS! COYS! COYS!
Вот и показали парни характер!!! Красавчики!!!
(ответить)
Траты "Манчестер Сити" на оборону при Хосепе Гвардиоле в качестве главного тренера перевалили за 400 миллионов фунтов после того, как клуб подтвердил приобретение Рубена Диаша у "Бенфики".
Источник: http://fapl.ru/posts/81244/
)))
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