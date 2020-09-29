"Тоттенхэм" выбил "Челси" из Кубка Лиги

"Тоттенхэм" вышел в четвертьфинал Кубка Лиги, только в серии пенальти вырвав победу над "Челси".

Экспериментальный состав "шпор" неубедительно провел первый тайм, только раз потревожив дебютанта "синих" Эдуара Менди.



А вот дебютант "Тоттенхэма" Серхио Регилон откровенно опростоволосился, когда на 19-й минуте Сесар Аспиликуэта усадил его на пятую точку на фланге. Затем последовала передача низом на линию штрафной, где Тимо Вернер обработал мяч, а вторым касанием хлестко пробил — 1:0.



В перерыве Жозе Моуриньо определенно привел в чувство свою команду, и та заиграла активнее.



Игра была довольно открытой, но в конце концов удача улыбнулась "шпорам". На 83-й минуте Регилон с левого края штрафной сделал заброс верхом на линию вратарской, где Эрику Ламеле было позволено принять мяч и расстрелять Менди — 1:1.



Следуя регламенту, команды сразу перешли к серии пенальти, и здесь все предрешил единственный промах Мейсона Маунта, который направил свой удар в штангу.



"Тоттенхэм" — "Челси"— 1:1 (0:1) победа "Тоттенхэма" в серии пенальти — 5:4



Голы: Ламела 83 — Вернер 19.



Серия пенальти: Дайер (гол) — Абрахэм (гол), Ламела (гол) — Аспиликуэта (гол), Хейбьерг (гол) — Жоржиньо (гол), Моура (гол) — Эмерсон (гол), Кейн (гол) — Маунт (штанга).



"Челси": Менди, Аспиликуэта, Зума, Томори, Чилуэлл (Эмерсон 66), Жоржиньо, Ковачич (Канте 70), Хадсон-Одои, Маунт, Вернер, Жиру (Абрахэм 76).



"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Дайер, Танганга (Кейн 70), Орье, Фернандеш (Хейбьерг 63), Ндомбеле, Сиссоко, Регилон, Бергвейн (Моура 76), Ламела.



Предупреждения: Танганга, Орье — Жоржиньо, Ковачич.