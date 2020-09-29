"Тоттенхэм" выбил "Челси" из Кубка Лиги

Эрик Ламела "Тоттенхэм" вышел в четвертьфинал Кубка Лиги, только в серии пенальти вырвав победу над "Челси".

Экспериментальный состав "шпор" неубедительно провел первый тайм, только раз потревожив дебютанта "синих" Эдуара Менди.

А вот дебютант "Тоттенхэма" Серхио Регилон откровенно опростоволосился, когда на 19-й минуте Сесар Аспиликуэта усадил его на пятую точку на фланге. Затем последовала передача низом на линию штрафной, где Тимо Вернер обработал мяч, а вторым касанием хлестко пробил — 1:0.

В перерыве Жозе Моуриньо определенно привел в чувство свою команду, и та заиграла активнее.

Игра была довольно открытой, но в конце концов удача улыбнулась "шпорам". На 83-й минуте Регилон с левого края штрафной сделал заброс верхом на линию вратарской, где Эрику Ламеле было позволено принять мяч и расстрелять Менди — 1:1.

Следуя регламенту, команды сразу перешли к серии пенальти, и здесь все предрешил единственный промах Мейсона Маунта, который направил свой удар в штангу.

"Тоттенхэм" — "Челси"— 1:1 (0:1) победа "Тоттенхэма" в серии пенальти — 5:4

Голы: Ламела 83 — Вернер 19.

Серия пенальти: Дайер (гол) — Абрахэм (гол), Ламела (гол) — Аспиликуэта (гол), Хейбьерг (гол) — Жоржиньо (гол), Моура (гол) — Эмерсон (гол), Кейн (гол) — Маунт (штанга).

"Челси": Менди, Аспиликуэта, Зума, Томори, Чилуэлл (Эмерсон 66), Жоржиньо, Ковачич (Канте 70), Хадсон-Одои, Маунт, Вернер, Жиру (Абрахэм 76).

"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Дайер, Танганга (Кейн 70), Орье, Фернандеш (Хейбьерг 63), Ндомбеле, Сиссоко, Регилон, Бергвейн (Моура 76), Ламела.

Предупреждения: Танганга, Орье — Жоржиньо, Ковачич.


Метки Кубок Лиги, обзор матча, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2020 23:50

Количество просмотров Просмотров: 2248

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 30.09.2020 00:39 # thegodfather
    Динамо в лч, луческа топ ))

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  2. mototroller 30.09.2020 00:33 # mototroller
    Че там как сыграл менди?

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  3. rentv 30.09.2020 00:31 # rentv
    В воскресенье у ТТХ будет матч, который может вообще определить, кто займет 4 место в АПЛ, а им после завтра ещё в ЛЧ играть. Вот где пиздец. А на эту победу только Мауру не похуй

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  4. contrario 30.09.2020 00:25 # contrario
    «Черт возьми, Фрэнк, когда твои проигрывают 0:3, ты здесь [у боковой линии] не стоишь»

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  5. anabanana94 30.09.2020 00:21 # anabanana94
    А Жедсона Фернандеша сослать играть за Урал, я его все ебал, собака бля, нихуя не смыслит в игре.

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  6. anabanana94 30.09.2020 00:19 # anabanana94
    Пенсики могу вас поздравить с хорошим кипером, был бы Кепа или Вилли пропустили и не один гол, вытаскивал в очень сложных моментах, Вернер топчик, пенальти это лотерея, в которой мы одержали победу, а по матчу счет закономерный!

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  7. thegodfather 30.09.2020 00:18 # thegodfather
    Регилон > чилвел
    Менди> кепа.

    Фрэнк = клопп

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  8. lexa-arsenal 30.09.2020 00:16 # lexa-arsenal
    сегодня 1 фанат тотенхема настоящая семья. бля, кто за них болеет

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  9. contrario 30.09.2020 00:16 # contrario
    остались только КА и ЛЕ из шансов на трофеи.

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  10. anabanana94 30.09.2020 00:15 # anabanana94
    Ох как же хорош Регилон!! Как же хорош этот парниша! Резвый, быстрый, с характером, играет до конца! Одним словом - ЗВЕРЬ! Да привез, но по ошибке , уж очень хотел сильно забрать мяч у Аспи за свое ошибку, за то какую конфетку дал Ламеле, просто идеальнейший навес!!! ТОП !!!!

    СЕГОДНЯ МЫ НАСТОЯЩАЯ КОМАНДА И СЕМЬЯ! COYS!

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  11. lexa-arsenal 30.09.2020 00:15 # lexa-arsenal
    а дайер побежал ритуал тотенхема делать, желтенькую по традиции наливать.

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  12. chelsiukpro 30.09.2020 00:14 # chelsiukpro
    Чё парится это не финал а 1/8 была.. до финала еще надо было бы добратся...

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  13. thegodfather 30.09.2020 00:13 # thegodfather
    Челси" проиграл шесть из своих последних восьми серий пенальти в Кубке лиги, включая все три на стадии четвертого раунда (против "Бернли" в 2008-09 годах и "Стока" в 2015-16 годах).


    Красиво.

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  14. lexa-arsenal 30.09.2020 00:13 # lexa-arsenal
    че происходило? ахххах. муриньо тоже не выдержал обои удар

    https://www.youtube.com/watch?v=JCRRhEd-2iQ

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  15. thegodfather 30.09.2020 00:12 # thegodfather
    Парни, не расстраивайтесь, мы великие пенсы... Ну зачем нам какой-то кубок лиги? Мы даже в сторону таких трофеев не смотрим.... Мы в принципе ваще в сторону трофеев уже не смотрим с фартом лэмпарда)

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  16. thegodfather 30.09.2020 00:10 # thegodfather
    Жозе Моуриньо:

    «Мы были лучшей командой, мы превратили «Челси» из супер-команды в обыкновенную».


    ))

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  17. reams 30.09.2020 00:08 # reams
    все играют резервом в кубках и только гпенсы-основой и то умудрились соснуть, хех

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  18. anabanana94 30.09.2020 00:08 # anabanana94
    THIS IS MY CLUB MY ONE AND ONLY CLUB!

    COYS!!!!

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  19. anabanana94 30.09.2020 00:07 # anabanana94
    COYS! COYS! COYS!

    Вот и показали парни характер!!! Красавчики!!!

    (ответить)

  20. thegodfather 30.09.2020 00:07 # thegodfather
    Траты "Манчестер Сити" на оборону при Хосепе Гвардиоле в качестве главного тренера перевалили за 400 миллионов фунтов после того, как клуб подтвердил приобретение Рубена Диаша у "Бенфики".

    Источник: http://fapl.ru/posts/81244/

    )))

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