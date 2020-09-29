"Сити" подтвердил покупку Рубена Диаша

Рубен Диаш Траты "Манчестер Сити" на оборону при Хосепе Гвардиоле в качестве главного тренера перевалили за 400 миллионов фунтов после того, как клуб подтвердил приобретение Рубена Диаша у "Бенфики".

Диаш заключил с "Сити" контракт до июня 2026 и получил футболку с третьим номером, став третьим новичком "горожан" в это трансферное окно после Натана Аке и Феррана Торреса.

Клуб с "Этихад" обратился к кандидатуре 23-летнего игрока сборной Португалии после того, как не смог убедить "Наполи" снизить цену за Калиду Кулибали.

Диаш является воспитанником академии "Бенфики", сыграв более 100 матчей за первую команду. В сезоне 2018/19 Рубен завоевал чемпионский титул вместе с лиссабонцами.

"Возможность перейти в клуб вроде "Манчестер Сити" — это великолепная возможность, которую я не мог упустить".

"Успех этого клуба говорит сам за себя. "Сити" был доминирующей командой в Англии на протяжении последних лет, они играют в фирменный атакующий футбол, который, как я чувствую, подходит мне".

"Я в восторге от того, что становлюсь частью такой талантливой команды и буду играть у тренера мирового уровня в лице Пепа Гвардиолы, который обладает репутацией по развитию молодых игроков вроде меня".

"Убежден, я смогу прибавить здесь — в клубе, который соответствует моим амбициям, и я постараюсь изо всех сил, чтобы добиться здесь успеха и выиграть трофеи", — сообщил Диаш.

Добавим, одновременно "Сити" подтвердил переход защитника Николаса Отаменди в "Бенфику". BBC оценивает продажу аргентинца в 13.7 млн. фунтов. За Диаша "Сити" заплатит примерно 65 млн. фунтов.

Рубен Диаш


Метки Бенфика, Диаш, Манчестер Сити, Отаменди, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2020 23:30

Количество просмотров Просмотров: 1400

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 30.09.2020 00:09 # chelsiukpro
    Траты "Манчестер Сити" на оборону при Хосепе Гвардиоле в качестве главного тренера перевалили за 400 миллионов фунтов
    ЭТО КОНЕЧНО КОСМОС 400МЛН ФУНТОВ! за этого парня походу за много переплатили в пандемию можно и за 40млн подписать особено защитника такие цены за атакующих игроков платят...

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  2. superperez101 29.09.2020 23:56 # superperez101
    пенсы такие смешные
    чуть что - бегут спотыкаясь сравнивать пса с Клоппом

    лалки, он баварию дважды подряд в гермашке на лопатки клал
    взял чемпик, и на следующий год титул защитил

    сутулый пока только на клыка берет у всех подряд
    то у артеты то у клоппа то у маура

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  3. thegodfather 29.09.2020 23:55 # thegodfather
    Пох на пенсов.
    65 млн..
    Ахахаа, а кто это?!)

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  4. superperez101 29.09.2020 23:53 # superperez101
    овер двести мультов вложено
    выхлопа нет

    беспонтовый крч тренер у пенсов

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  5. thegodfather 29.09.2020 23:53 # thegodfather
    Кароч чилвел не впечатлил, провалы в обороне, что впрочем ожидаемо.
    Менди >кепа, что тож неудивительно. Но пенки не его походу.

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  6. bezviz 29.09.2020 23:52 # bezviz
    слили ненужный турнир, все-равно в финале сити всех вые6ет, очень рад этому результату, по сути первый тайм в большим перевесом за Челси, второй за небольшим перевесом за шпорами, пенсы просто решили малой кровью победу добыть, и видно было что петухи хотели больше выиграть, им нужен любой кубок щас, а пенсам на этот КАЛ насрать, теперь меньше ненужных матчей и это радует

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  7. invincible141ars 29.09.2020 23:51 # invincible141ars
    Вылететь от Тоттенхема в кубке это конечно надо уметь

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  8. thegodfather 29.09.2020 23:51 # thegodfather
    Оп. Минус ненужный турнир. На опыте слили. Красиво

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  9. chelsiukpro 29.09.2020 23:51 # chelsiukpro
    Разгрузили график себе! И не факт что чепанёшь этот кубок.. особено Тотенхем :))

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  10. superperez101 29.09.2020 23:51 # superperez101
    не, ну сутулому пора завязывать тренить
    ну не его это
    как ответственный матч - сливает. он может и не дебил, и пытается что-то сделать, но он НЕФАРТОВЫЙ

    тут уже ничего не сделаешь

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  11. sellman 29.09.2020 23:49 # sellman
    Некуй было транжирить моменты Обоям ипаным

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  12. lexa-arsenal 29.09.2020 23:49 # lexa-arsenal
    френки обоссали

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  13. vertigo-92 29.09.2020 23:49 # vertigo-92
    пенси опять обоссаны, ну что ты будешь делать)

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  14. unclearness 29.09.2020 23:49 # unclearness
    Ну почти победили

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  15. kos9k 29.09.2020 23:49 # kos9k
    >7 игроков основы
    >кубок не нужен был

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  16. chelsiukpro 29.09.2020 23:48 # chelsiukpro
    Куры финал походу выграли... :))

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  17. unclearness 29.09.2020 23:48 # unclearness
    )))))))))

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  18. toha-bludsikir 29.09.2020 23:47 # toha-bludsikir
    Пхаххахха сосать синие хуесосы

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  19. z-zidane 29.09.2020 23:45 # z-zidane
    лол Тоттенхэм 4 удара в один угол.

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  20. toha-bludsikir 29.09.2020 23:42 # toha-bludsikir
    Вперед Мауринитяне!

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