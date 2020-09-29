"Сити" подтвердил покупку Рубена Диаша

Траты "Манчестер Сити" на оборону при Хосепе Гвардиоле в качестве главного тренера перевалили за 400 миллионов фунтов после того, как клуб подтвердил приобретение Рубена Диаша у "Бенфики".

Диаш заключил с "Сити" контракт до июня 2026 и получил футболку с третьим номером, став третьим новичком "горожан" в это трансферное окно после Натана Аке и Феррана Торреса.



Клуб с "Этихад" обратился к кандидатуре 23-летнего игрока сборной Португалии после того, как не смог убедить "Наполи" снизить цену за Калиду Кулибали.



Диаш является воспитанником академии "Бенфики", сыграв более 100 матчей за первую команду. В сезоне 2018/19 Рубен завоевал чемпионский титул вместе с лиссабонцами.



"Возможность перейти в клуб вроде "Манчестер Сити" — это великолепная возможность, которую я не мог упустить".



"Успех этого клуба говорит сам за себя. "Сити" был доминирующей командой в Англии на протяжении последних лет, они играют в фирменный атакующий футбол, который, как я чувствую, подходит мне".



"Я в восторге от того, что становлюсь частью такой талантливой команды и буду играть у тренера мирового уровня в лице Пепа Гвардиолы, который обладает репутацией по развитию молодых игроков вроде меня".



"Убежден, я смогу прибавить здесь — в клубе, который соответствует моим амбициям, и я постараюсь изо всех сил, чтобы добиться здесь успеха и выиграть трофеи", — сообщил Диаш.



Добавим, одновременно "Сити" подтвердил переход защитника Николаса Отаменди в "Бенфику". BBC оценивает продажу аргентинца в 13.7 млн. фунтов. За Диаша "Сити" заплатит примерно 65 млн. фунтов.



