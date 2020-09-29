"Сити" подтвердил покупку Рубена Диаша
Траты "Манчестер Сити" на оборону при Хосепе Гвардиоле в качестве главного тренера перевалили за 400 миллионов фунтов после того, как клуб подтвердил приобретение Рубена Диаша у "Бенфики".
Диаш заключил с "Сити" контракт до июня 2026 и получил футболку с третьим номером, став третьим новичком "горожан" в это трансферное окно после Натана Аке и Феррана Торреса.
Клуб с "Этихад" обратился к кандидатуре 23-летнего игрока сборной Португалии после того, как не смог убедить "Наполи" снизить цену за Калиду Кулибали.
Диаш является воспитанником академии "Бенфики", сыграв более 100 матчей за первую команду. В сезоне 2018/19 Рубен завоевал чемпионский титул вместе с лиссабонцами.
"Возможность перейти в клуб вроде "Манчестер Сити" — это великолепная возможность, которую я не мог упустить".
"Успех этого клуба говорит сам за себя. "Сити" был доминирующей командой в Англии на протяжении последних лет, они играют в фирменный атакующий футбол, который, как я чувствую, подходит мне".
"Я в восторге от того, что становлюсь частью такой талантливой команды и буду играть у тренера мирового уровня в лице Пепа Гвардиолы, который обладает репутацией по развитию молодых игроков вроде меня".
"Убежден, я смогу прибавить здесь — в клубе, который соответствует моим амбициям, и я постараюсь изо всех сил, чтобы добиться здесь успеха и выиграть трофеи", — сообщил Диаш.
Добавим, одновременно "Сити" подтвердил переход защитника Николаса Отаменди в "Бенфику". BBC оценивает продажу аргентинца в 13.7 млн. фунтов. За Диаша "Сити" заплатит примерно 65 млн. фунтов.
29.09.2020 23:30
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Последние комментарии:
Траты "Манчестер Сити" на оборону при Хосепе Гвардиоле в качестве главного тренера перевалили за 400 миллионов фунтов
ЭТО КОНЕЧНО КОСМОС 400МЛН ФУНТОВ! за этого парня походу за много переплатили в пандемию можно и за 40млн подписать особено защитника такие цены за атакующих игроков платят...
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пенсы такие смешные
чуть что - бегут спотыкаясь сравнивать пса с Клоппом
лалки, он баварию дважды подряд в гермашке на лопатки клал
взял чемпик, и на следующий год титул защитил
сутулый пока только на клыка берет у всех подряд
то у артеты то у клоппа то у маура
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Пох на пенсов.
65 млн..
Ахахаа, а кто это?!)
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овер двести мультов вложено
выхлопа нет
беспонтовый крч тренер у пенсов
(ответить)
Кароч чилвел не впечатлил, провалы в обороне, что впрочем ожидаемо.
Менди >кепа, что тож неудивительно. Но пенки не его походу.
(ответить)
слили ненужный турнир, все-равно в финале сити всех вые6ет, очень рад этому результату, по сути первый тайм в большим перевесом за Челси, второй за небольшим перевесом за шпорами, пенсы просто решили малой кровью победу добыть, и видно было что петухи хотели больше выиграть, им нужен любой кубок щас, а пенсам на этот КАЛ насрать, теперь меньше ненужных матчей и это радует
(ответить)
Вылететь от Тоттенхема в кубке это конечно надо уметь
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Оп. Минус ненужный турнир. На опыте слили. Красиво
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Разгрузили график себе! И не факт что чепанёшь этот кубок.. особено Тотенхем :))
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не, ну сутулому пора завязывать тренить
ну не его это
как ответственный матч - сливает. он может и не дебил, и пытается что-то сделать, но он НЕФАРТОВЫЙ
тут уже ничего не сделаешь
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Некуй было транжирить моменты Обоям ипаным
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френки обоссали
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пенси опять обоссаны, ну что ты будешь делать)
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Ну почти победили
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>7 игроков основы
>кубок не нужен был
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Куры финал походу выграли... :))
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)))))))))
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Пхаххахха сосать синие хуесосы
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лол Тоттенхэм 4 удара в один угол.
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Вперед Мауринитяне!
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