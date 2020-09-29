"Лестер" согласовал стоимость Фофана

Килиан Мбаппе и Весле Фофана "Сент-Этьен" объявил, что принял предложение "Лестера" о покупке центрального защитника Весле Фофана.

В своем официальном заявлении "Сент-Этьен" называет это предложение "крупнейшим, что когда-либо получал клуб".

BBC предполагает, что речь идет о сумме до 30 миллионов фунтов, тогда как The Guardian сообщат о 36.5 млн. фунтов (40 млн. евро).

На Фофана также претендовал "Вест Хэм", однако предложение "Лестера" оказалось выгоднее и для "Сент-Этьена", и для самого Весле, который уже согласовал условия личного контракта с "лисами".

Добавим, на счету 19-летнего француза 29 матчей за "Сент-Этьен", возглавляемый бывшим тренером "Лестера" Клодом Пюэлем, включая три в этом сезоне.


Метки Лестер, Сент-Этьен, Фофана

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2020 23:00

Количество просмотров Просмотров: 138

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. puhovik-vengera 29.09.2020 23:09 # puhovik-vengera
    Будет интересно последить за лестером и эвертоном в этом сезоне. Тренеры то топчики

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: