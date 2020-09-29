Предложение "Юнайтед" по Санчо отклонено
Как и ожидалось, "Манчестер Юнайтед" выдвинул свое предложение о покупке вингера Джейдона Санчо, но сумма в 91.3 млн. фунтов не устроила дортмундскую "Боруссию".
Санчо с самого начала был целью номер один для "Юнайтед" на это окно, однако "красные дьяволы" решились на официальное предложение только в последнюю неделю трансферного периода.
Джейдон даже не поехал на матч за Суперкубок Германии, который "Боруссия" сыграет в среду против "Баварии". Официальная версия этому — "респираторная инфекция".
Тем не менее, в ответ на предложение "Юнайтед" немедленно последовал отказ, утверждают Daily Mail и Sky Germany. Таким образом, "Боруссия" подтвердила свои слова о том, что Санчо не будет продан в это окно.
Ожидается, что теперь "Юнайтед" переключит свое внимание на альтернативные цели — вроде Исмаилы Сарра из "Уотфорда". Пока же полузащитник Донни Ван де Бек остается единственным приобретением "дьяволов" в это окно.
29.09.2020 22:00
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