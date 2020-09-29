Предложение "Юнайтед" по Санчо отклонено

Джейдон Санчо Как и ожидалось, "Манчестер Юнайтед" выдвинул свое предложение о покупке вингера Джейдона Санчо, но сумма в 91.3 млн. фунтов не устроила дортмундскую "Боруссию".

Санчо с самого начала был целью номер один для "Юнайтед" на это окно, однако "красные дьяволы" решились на официальное предложение только в последнюю неделю трансферного периода.

Джейдон даже не поехал на матч за Суперкубок Германии, который "Боруссия" сыграет в среду против "Баварии". Официальная версия этому — "респираторная инфекция".

Тем не менее, в ответ на предложение "Юнайтед" немедленно последовал отказ, утверждают Daily Mail и Sky Germany. Таким образом, "Боруссия" подтвердила свои слова о том, что Санчо не будет продан в это окно.

Ожидается, что теперь "Юнайтед" переключит свое внимание на альтернативные цели — вроде Исмаилы Сарра из "Уотфорда". Пока же полузащитник Донни Ван де Бек остается единственным приобретением "дьяволов" в это окно.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2020 22:00

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  1. gidro-met 29.09.2020 22:47 # gidro-met
    В Юнайтед теперь даже за сотку не продают.. Дела

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  2. jirrort 29.09.2020 22:36 # jirrort
    Обоссано

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  3. barstreetboy 29.09.2020 22:02 # barstreetboy
    Я люблю член

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