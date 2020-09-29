Алькантара заразился коронавирусом

У полузащитника "Ливерпуля" Тиаго Алькантары был диагностирован коронавирус.

Присоединившись к "Ливерпулю" из "Баварии" по сделке стоимостью 25 миллионов фунтов, включая бонусы, пока Алькантара успел сыграть за свою новую команду лишь 45 минут матча против "Челси" 20 сентября.



Тиаго неожиданно не оказалось в заявке "красных" на матч Премьер-Лиги против "Арсенала" накануне, хотя все ожидали, что 29-летний испанец заменит в стартовом составе травмированного капитана Джордана Хендерсона.



Сегодня отсутствию Алькантары нашлось объяснение. В своем официальном заявлении "Ливерпуль" подтверждает, что тест Тиаго на COVID-19 дал положительный результат.



Теперь Алькантаре придется самоизолироваться на 10 дней, как то предписывают протоколы безопасности. Экс-игрок "Барселоны" снова выйдет на футбольное поле уже после международной паузы.



Мерсисайдский клуб добавляет, что Тиаго чувствует себя нормально.