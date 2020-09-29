Алькантара заразился коронавирусом

Тиаго Алькантара У полузащитника "Ливерпуля" Тиаго Алькантары был диагностирован коронавирус.

Присоединившись к "Ливерпулю" из "Баварии" по сделке стоимостью 25 миллионов фунтов, включая бонусы, пока Алькантара успел сыграть за свою новую команду лишь 45 минут матча против "Челси" 20 сентября.

Тиаго неожиданно не оказалось в заявке "красных" на матч Премьер-Лиги против "Арсенала" накануне, хотя все ожидали, что 29-летний испанец заменит в стартовом составе травмированного капитана Джордана Хендерсона.

Сегодня отсутствию Алькантары нашлось объяснение. В своем официальном заявлении "Ливерпуль" подтверждает, что тест Тиаго на COVID-19 дал положительный результат.

Теперь Алькантаре придется самоизолироваться на 10 дней, как то предписывают протоколы безопасности. Экс-игрок "Барселоны" снова выйдет на футбольное поле уже после международной паузы.

Мерсисайдский клуб добавляет, что Тиаго чувствует себя нормально.


Метки Алькантара, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2020 21:00

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Последние комментарии:




  1. bezviz 29.09.2020 21:42 # bezviz
    азахазазаза зае6мсь, ой как зае6ись)))

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  2. ganinilyha 29.09.2020 21:39 # ganinilyha
    Опять поносная международная пауза

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  3. bushwacka 29.09.2020 21:24 # bushwacka
    Здоровия!

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  4. superperez101 29.09.2020 21:03 # superperez101
    все итак знали еще вчера

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