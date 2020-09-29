Каррагер: "Фулхэм" вылетит"
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер выразил уверенность насчет вылета "Фулхэма" из Премьер-Лиги, а директора лондонского клуба Тони Хана назвал "клоуном".
Накануне "Фулхэм" потерпел свое третье поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, уступив дома "Астон Вилле" со счетом 3:0.
После матча Тони Хан, сын владельца "Фулхэма" Шахида Хана, извинился перед фанатами за результат, а также пообещал до трансферного дедлайна 5 октября привести игроков лучше, чем выходившие на поле.
Сегодня главный тренер "дачников" Скотт Паркер публично раскритиковал своего босса за такие слова, и Каррагер его поддерживает.
"Такого рода заявления никогда не работают. Это всегда заканчивается слезами. Он клоун, раз полез в это. Просто закрой рот, осознай свое положение и молча работай".
"Это была очень плохая игра. Настолько плохая, что моментами мы смеялись над их действиями в обороне. "Фулхэм" вылетит — я никогда не был увереннее в своей жизни насчет чего-либо".
"Насчет вылета "Фулхэма" я уверен сильнее, чем в чемпионстве "Ливерпуля". Увиденное нами было невероятно", — сообщил Каррагер в эфире.
29.09.2020 20:00
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Последние комментарии:
Это цирк продолжается второй раз подряд! На кой черт нужно было опять выходить в АПЛ, чтобы позориться с первых игр? Руководство должно было вынести урок из позапрошлого лета!
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Снова этот Тони Хан, этот черт просто занимается в США своим тупым реслинг промоушеном для детей и даунов. Ему некогда заниматься командой в Премьер-Лиге.
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Слишком много разговаривает
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Просто закрой рот, осознай свое положение и молча работай".
Это он кого критикует. Сына президента или тренера?
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