Каррагер: "Фулхэм" вылетит"

Джейми Каррагер Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер выразил уверенность насчет вылета "Фулхэма" из Премьер-Лиги, а директора лондонского клуба Тони Хана назвал "клоуном".

Накануне "Фулхэм" потерпел свое третье поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, уступив дома "Астон Вилле" со счетом 3:0.

После матча Тони Хан, сын владельца "Фулхэма" Шахида Хана, извинился перед фанатами за результат, а также пообещал до трансферного дедлайна 5 октября привести игроков лучше, чем выходившие на поле.

Сегодня главный тренер "дачников" Скотт Паркер публично раскритиковал своего босса за такие слова, и Каррагер его поддерживает.

"Такого рода заявления никогда не работают. Это всегда заканчивается слезами. Он клоун, раз полез в это. Просто закрой рот, осознай свое положение и молча работай".

"Это была очень плохая игра. Настолько плохая, что моментами мы смеялись над их действиями в обороне. "Фулхэм" вылетит — я никогда не был увереннее в своей жизни насчет чего-либо".

"Насчет вылета "Фулхэма" я уверен сильнее, чем в чемпионстве "Ливерпуля". Увиденное нами было невероятно", — сообщил Каррагер в эфире.


Метки Каррагер, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2020 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1489

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mendieta 29.09.2020 20:40 # mendieta
    Это цирк продолжается второй раз подряд! На кой черт нужно было опять выходить в АПЛ, чтобы позориться с первых игр? Руководство должно было вынести урок из позапрошлого лета!

    (ответить)

  2. kewell7 29.09.2020 20:12 # kewell7
    Снова этот Тони Хан, этот черт просто занимается в США своим тупым реслинг промоушеном для детей и даунов. Ему некогда заниматься командой в Премьер-Лиге.

    (ответить)

  3. fulhamlove 29.09.2020 20:12 # fulhamlove
    Слишком много разговаривает

    (ответить)

  4. chr1s8rown 29.09.2020 20:05 # chr1s8rown
    Просто закрой рот, осознай свое положение и молча работай".
    Это он кого критикует. Сына президента или тренера?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: