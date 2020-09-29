Моуриньо предсказывает больше травм у "Тоттенхэма"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо предсказал, что травма нападающего Сон Хен Мина — первая из нескольких.

В минувший уикенд "Тоттенхэм" упустил победу против "Ньюкасла" в Премьер-Лиге (1:1), а Сон повредил заднюю поверхность бедра и выбыл на несколько недель.



Однако в преддверии матча Кубка Лиги против "Челси" Моуриньо выразил уверенность насчет скорого пополнения лазарета, учитывая тот сумасшедший график, по которому играют "шпоры".



"Челси" играл в субботу и мог отдохнуть в воскресенье и понедельник. Теперь играют во вторник, а затем — на выходных".



"Так что, учитывая их великолепный состав, если их тренер решит не обращаться к ротации, он сможет задействовать тех игроков, которых захочет".



"Если мы забудем прошлый четверг (матч против "Шкендии" в Лиге Европы), то мы играли в воскресенье, теперь играем во вторник, затем в четверг, затем снова в воскресенье".



"Поэтому, думаю, Сонни просто стал первым. Будет больше травм. Сон стал первым, но будут еще травмированные", — цитирует Моуриньо The Independent.