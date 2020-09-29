Тиагу Силва уверяет, что приехал в Лондон не туристом

Защитник Тиаго Силва заверил, что он приехал в "Челси" с самым серьезным настроем и жаждет трофеев.

Когда ранее в этом месяце "Челси" подписал Силву свободным агентом, не все восприняли этот трансфер серьезно. Существует мнение, что Тиаго заскучал после восьми лет в Париже и решил на закате своей карьеры попробовать на вкус гламурную жизнь в Лондоне.



Однако 36-летний бразилец спешит заверить, что это впечатление обманчиво.



"Я прибыл сюда не с легкомысленным настроем и не просто для того, чтобы попробовать что-нибудь новое. Я здесь, чтобы побеждать".



"Я хочу, чтобы каждый это ясно понимал: я собираюсь стараться изо всех сил, чтобы "Челси" добивался побед".



"Я приехал сюда не для того, чтобы отужинать в Лондоне или посетить туристические места. Я приехал, чтобы играть в футбол и работать, и именно к этому я готовлюсь".



"Я уверен, что с имеющимися игроками и нашим тренером, который является прирожденным лидером, мы будем сражаться за каждый трофей в этом году", — приводит слова Силвы программка "Челси" к матчу Кубка Лиги против "Тоттенхэма".