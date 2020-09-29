Алли снова не сыграет за "Тоттенхэм"

Деле Алли не примет участия в матче 4-го раунда Кубка Лиги против "Челси", что дополнительно вызывает вопросы насчет будущего полузащитника "Тоттенхэма".

Будучи замененным уже в перерыве матча первого тура Премьер-Лиги против "Эвертона", с тех пор Алли больше не выходит на футбольное поле.



Выступая перед прессой накануне, главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо дал ясно понять, что матч Лиги Европы против "Маккаби" из Хайфы в четверг для него гораздо важнее, чем дерби с "Челси" во вторник, однако даже против "синих" Деле не сыграет.



Как утверждает The Telegraph, Алли вновь останется вне заявки "Тоттенхэма", и это может стать последней каплей для 24-летнего англичанина, которого связывают с переходом в ПСЖ на правах аренды.