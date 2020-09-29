"Милан" готов забрать Далота из "Юнайтед"

"Милан" заинтересован в правом защитнике "Манчестер Юнайтед" Диогу Далоте.

После возобновления прошлого сезона в июне Далот лишь однажды выходил на футбольное поле и ни разу в этой кампании.



Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер предпочитает использовать справа в обороне Аарона Ван-Биссаку и Тимоти Фосу-Менсу, вдобавок на этой позиции способен сыграть Брандон Уильямс.



Очевидно, игрок молодежной сборной Португалии, сыгравший 34 матча за "Юнайтед" после своего трансфера из "Порту" за 19 миллионов фунтов два года назад, не входит в планы Сульшера, и это подталкивает защитника к смене клуба.



Однако Далот — не единственный вариант для "Милана". Как сообщает Sky Sports, клуб с "Сан-Сиро" также интересуется Сержем Орье из "Тоттенхэма" и Максом Ааронсом из "Норвича".