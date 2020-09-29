"Вест Бромвич" повторно арендовал Кровиновича
"Вест Бромвич" вернул полузащитника Филипа Кровиновича из "Бенфики" на условиях аренды.
Кровинович выступал за "Вест Бромвич" и в прошлом сезоне, сыграв ключевую роль в достижении "дроздами" Премьер-Лиги. Филип провел 43 матча и забил три гола.
Главный тренер "Вест Бромвич" Славен Билич неоднократно говорил о важности возвращения своего соотечественника, и сегодня сделка состоялась.
25-летний хорват сможет дебютировать за "дроздов" в Премьер-Лиге во время выезда к "Саутгемптону" в ближайшее воскресенье.
"Для меня абсолютное удовольствие вернуться в семью. Я знаю, что на согласование трансфера потребовалось время, но теперь я здесь, и это самое важное".
"Я сказал своему брату, что это словно возвращение в школу после летних каникул. Снова увидеть своих друзей — одна из лучший вещей в жизни", — сообщил Кровинович.
29.09.2020 15:00
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43 матча 3 гола.Прям ключевую роль сыграл? Достал на фапле идиотский, карявый текст. Если уж он такой игровой вклад внес, тогда не надо указывать эту статистику, а если нет, просто сказали что за бил 3 гола в 43 играх, все!
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жду шутку про Ибру
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