"Вест Бромвич" повторно арендовал Кровиновича

Филип Кровинович "Вест Бромвич" вернул полузащитника Филипа Кровиновича из "Бенфики" на условиях аренды.

Кровинович выступал за "Вест Бромвич" и в прошлом сезоне, сыграв ключевую роль в достижении "дроздами" Премьер-Лиги. Филип провел 43 матча и забил три гола.

Главный тренер "Вест Бромвич" Славен Билич неоднократно говорил о важности возвращения своего соотечественника, и сегодня сделка состоялась.

25-летний хорват сможет дебютировать за "дроздов" в Премьер-Лиге во время выезда к "Саутгемптону" в ближайшее воскресенье.

"Для меня абсолютное удовольствие вернуться в семью. Я знаю, что на согласование трансфера потребовалось время, но теперь я здесь, и это самое важное".

"Я сказал своему брату, что это словно возвращение в школу после летних каникул. Снова увидеть своих друзей — одна из лучший вещей в жизни", — сообщил Кровинович.


Метки аренда, Бенфика, Вест Бромвич, Кровинович, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2020 15:00

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  1. mendieta 29.09.2020 16:06 # mendieta
    43 матча 3 гола.Прям ключевую роль сыграл? Достал на фапле идиотский, карявый текст. Если уж он такой игровой вклад внес, тогда не надо указывать эту статистику, а если нет, просто сказали что за бил 3 гола в 43 играх, все!

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  2. askarzm 29.09.2020 15:08 # askarzm
    жду шутку про Ибру

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