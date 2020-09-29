"Вест Бромвич" повторно арендовал Кровиновича

"Вест Бромвич" вернул полузащитника Филипа Кровиновича из "Бенфики" на условиях аренды.

Кровинович выступал за "Вест Бромвич" и в прошлом сезоне, сыграв ключевую роль в достижении "дроздами" Премьер-Лиги. Филип провел 43 матча и забил три гола.



Главный тренер "Вест Бромвич" Славен Билич неоднократно говорил о важности возвращения своего соотечественника, и сегодня сделка состоялась.



25-летний хорват сможет дебютировать за "дроздов" в Премьер-Лиге во время выезда к "Саутгемптону" в ближайшее воскресенье.



"Для меня абсолютное удовольствие вернуться в семью. Я знаю, что на согласование трансфера потребовалось время, но теперь я здесь, и это самое важное".



"Я сказал своему брату, что это словно возвращение в школу после летних каникул. Снова увидеть своих друзей — одна из лучший вещей в жизни", — сообщил Кровинович.