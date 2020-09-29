Лэмпард ответил на претензии Моуриньо насчет Кубка Лиги

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард ответил на претензии своего коллеги Жозе Моуриньо из "Тоттенхэма" насчет расписания Кубка Лиги.

В преддверии дерби в рамках 4-го раунда Кубка Лиги Моуриньо пожаловался, что Футбольная Лига вынуждает его пожертвовать этим турниром ради попадания в групповой этап Лиги Европы.



Однако Лэмпард уверен, что "Тоттенхэму" хватит глубины состава для выступления на всех фронтах, а также напоминает, что "шпорам" не пришлось играть против "Лейтон Ориент" в 3-м раунде.



"Да, я знаю, что это напряженное время для "Тоттенхэма" из-за Лиги Европы. Это напряженное время для всех нас. Они не играли посреди прошлой недели, в отличие от нас".



"Я знаю, что это тяжелая неделя для них. Но когда я анализирую "Тоттенхэм" и пытаюсь представить их состав против нас, учитывая не принимавших участие во вчерашнем матче игроков, то это все равно очень сильный состав. У них великолепный подбор игроков".



"Думаю, все мы понимаем значение Кубка Лиги для команд вроде нас и "Тоттенхэма" — команд, которые сражаются за место в топ-4. Мы определенно уважаем каждый турнир, где выступаем, и мы постараемся выиграть Кубок Лиги", — цитирует Лэмпарда Daily Mirror.