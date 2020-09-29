У "Арсенала" есть время до пятницы, чтобы купить Ауара

Президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс дал "Арсеналу" время до пятницы, чтобы согласовать приобретение полузащитника Уссема Ауара.

Еще в минувший уикенд Оляс в своем твиттере подтвердил, что предложение "Арсенала" в 32 миллиона фунтов по Ауару было отклонено.



"Это было скромное предложение. Мы почувствовали, словно они не учли тот факт, что он является игроком сборной Франции. Так что это предложение даже не заставило нас задуматься о его продаже".



"Правда ли, что мы оцениваем Ауара в 40-50 миллионов евро? Это определенно больше, чем первое число, названное вами", — затем сообщил Жан-Мишель Canal+.



Помимо 22-летнего Ауара, под вопросом находится будущее таких звезд "Лиона", как Мусса Дембеле и Мемфис Депай. Ждать до последнего дня трансферного окна французский клуб не собирается.



"Игроки, которые не ушли к пятнице, уже не уйдут. У нас нет нужды продавать, и мне очень легко это говорить. После пятницы мы лишь сможем договариваться с игроками и клубами насчет трансферов через год", — поведал Оляс Foot Mercato.