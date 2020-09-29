Клопп заткнул Роя Кина

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп возразил эксперту Sky Sports Рою Кину, который нашел изъяны в игре "красных" против "Арсенала".

Несмотря на победу "Ливерпуля" над Арсеналом" со счетом 3:1 в понедельник вечером, Кин позволил себе раскритиковать игру чемпионов Премьер-Лиги.



"Это довольно странно, потому что "Ливерпуль" был неряшлив против "Лидса", нормально сыграл против "Челси", снова неряшлив сегодня вечером, но при этом они набрали девять очков, максимальное количество. Так что они знают, что должны прибавить", — заявил эксперт телестудии.



Выводы экс-капитана "Манчестер Юнайтед" совсем не понравились Клоппу, который в послематчевом интервью объяснил свою точку зрению.



"Я правильно услышал, что мистер Кин назвал нашу игру сегодня вечером "неряшливой"? Он так сказал? Разве это была неряшливая игра? Возможно, он говорил о другом матче. Прошу прощения, но этот матч не такой. Это был абсолютно исключительный матч. Никакой неряшливости, абсолютно никакой".



"Ты не можешь идеально обороняться против "Арсенала" все 90 минут, учитывая их мастерство. Совершенно нормально, что они имели моменты".



"Это был очень хороший матч, мне понравилась практически каждая его секунда. Если честно, это нечто особенное, когда ты играешь таким образом, против находящейся в форме команды топ-уровня".



"Мне очень понравилось, как мы сыграли. Мы выглядели довольно беспощадно и не позволяли им отойти от своих ворот дальше 25 метров".



"Каждая потеря тобой мяча может обернуться контратакой. Каждый знает, какой скоростью они обладают. Тебе нужно быть смелым, гибким, нацеленным на ворота и идеально защищенным — все вместе в правильно сочетании", — цитирует Клоппа The Guardian.