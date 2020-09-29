Артета не винит Лакасетта в поражении от "Ливерпуля"

Александр Лакасетт Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что не винит нападающего Александра Лакасетта в поражении от "Ливерпуля".

Именно Лакасетт открыл счет в проигранном "канонирами" матче Премьер-Лиги на "Энфилде" в понедельник вечером (3:1).

Когда затем "Ливерпуль" ответил двумя своими голами, у Александра была прекрасная возможность сравнять счет, однако он не реализовал выход один на один с Алиссоном.

Будучи замененным за 15 минут до конца, разочарованный Лакасетт уселся на скамейку и накрыл свое лицо футболкой. Артета понимает чувства француза, но лишь может похвалить своего подопечного.

"Конечно, он имел лучший момент, чтобы сделать счет 2:2 и вернуть нас в очень сильное положение, но он провел отличный матч".

"Он в очередной раз сыграл невероятным образом, и я доволен им. Я хочу видеть своих игроков расстроенными и злыми, когда мы проигрываем матч".

"Выезды сюда всегда бывают сложными, у "Ливерпуля" очень хорошая команда. Мы сохраняли интригу в игре почти весь матч".

"Рано поведя в счете, мы должны были лучше контролировать ситуацию. Мы слишком быстро пропустили ответный гол".

"Мы сражались, хорошо понимая, что на "Энфилде" у тебя всегда бывают сложные моменты. Мы имели явные шансы, чтобы сделать счет 2:2, но не воспользовались ими".

"Эта команда хочет побеждать, таков ее настрой. Мы хотим побеждать на любом стадионе. Мы правда верили, что сможем добиться хорошего результата здесь, и долгое время мы оставались в игре", — цитирует Артету Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, Лакасетт, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2020 10:00

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  1. jack-willsher 29.09.2020 10:06 # jack-willsher
    артета кукухой поехал? в первом моменте был оффсайд, лайнсмен поздно поднял флажок, и повтор не показали. Во втором да, не забил. С кем не бывает?

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