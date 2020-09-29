Лэмпард готов отправить Лофтус-Чика в аренду

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил свою готовность отправить полузащитника Рубена Лофтус-Чика в аренду.

Из-за травмы ахилла и коронавирусной паузы Лофтус-Чик провел вне игры более года. Однако сейчас Рубен в полном порядке и нуждается в регулярной игровой практике, чего Лэмпард обеспечить ему не может.



Лофтус-Чик появился в стартовом составе на первый матч "синих" в новом сезоне — против "Брайтона", — но на три последующих даже не попал в заявку, и это подталкивает Лэмпарда к тому, чтобы одолжить 24-летнего англичанина другой команде.



"Я очень открыт с Рубеном. Мы пару раз разговаривали на прошлой неделе. Он здоров как бык, он может играть каждую неделю, и ему нужно играть".



"Он проделал большую работу, и он бы сыграл много матчей, если бы не карантин и остановка сезона".



"Существует вероятность, что Рубен уйдет в аренду за практикой, потому что, думаю, это было бы замечательно для него. Мы очень высоко его ценим, я — точно, и это был бы хороший шаг для него".



"Но если правильного варианта не найдется, то он будет сражаться за место в этой команде. Учитывая его качества, его присутствие здесь будет большим плюсом для нас, поэтому я расслаблен".



"Я хочу найти лучший путь для Рубена и лучший путь для нас. В течение недели станет видно", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.



Добавим, среди заинтересованных в Лофтус-Чике клубов пресса называет "Астон Виллу" и "Саутгемптон".