Лэмпард готов отправить Лофтус-Чика в аренду
Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил свою готовность отправить полузащитника Рубена Лофтус-Чика в аренду.
Из-за травмы ахилла и коронавирусной паузы Лофтус-Чик провел вне игры более года. Однако сейчас Рубен в полном порядке и нуждается в регулярной игровой практике, чего Лэмпард обеспечить ему не может.
Лофтус-Чик появился в стартовом составе на первый матч "синих" в новом сезоне — против "Брайтона", — но на три последующих даже не попал в заявку, и это подталкивает Лэмпарда к тому, чтобы одолжить 24-летнего англичанина другой команде.
"Я очень открыт с Рубеном. Мы пару раз разговаривали на прошлой неделе. Он здоров как бык, он может играть каждую неделю, и ему нужно играть".
"Он проделал большую работу, и он бы сыграл много матчей, если бы не карантин и остановка сезона".
"Существует вероятность, что Рубен уйдет в аренду за практикой, потому что, думаю, это было бы замечательно для него. Мы очень высоко его ценим, я — точно, и это был бы хороший шаг для него".
"Но если правильного варианта не найдется, то он будет сражаться за место в этой команде. Учитывая его качества, его присутствие здесь будет большим плюсом для нас, поэтому я расслаблен".
"Я хочу найти лучший путь для Рубена и лучший путь для нас. В течение недели станет видно", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.
Добавим, среди заинтересованных в Лофтус-Чике клубов пресса называет "Астон Виллу" и "Саутгемптон".
29.09.2020 09:00
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смешно, отправить в аренду чтобы он набрал форму а потом пришел в Челси и все-равно сидел на лавке потому что играть будут только дорогие футболисты, продать его сразу как только в форме будет и поступит норм предложение, 30 +- млн
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да продайте уже нах.уй, ничего из него не выйдет
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