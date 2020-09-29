"Тоттенхэм" заинтересован в Рюдигере

Харри Кейн и Антонио Рюдигер "Тоттенхэм" проявил интерес к центральному защитнику "Челси" Антонио Рюдигеру.

Сыграв важную роль в приобретении "Челси" своих партнеров по сборной Германии Тимо Вернера и Кая Хаверца, на старте нового сезона Рюдигер неожиданно угодил в опалу к главному тренеру "синих" Фрэнку Лэмпарду.

Рюдигер не попадал в заявку "Челси" на три первых матча Премьер-Лиги и, как ожидается, покинет "Стэмфорд Бридж" до закрытия трансферного окна.

Антонио ищет возможность обеспечить себя регулярной практикой, чтобы принять участие в Чемпионате Европы следующим летом, и игровые минуты 27-летнему немцу готов пообещать главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо.

Как сообщает Sky Sports, "синие" и сам Рюдигер открыты к варианту с арендой, а вот отпускать игрока к своим конкурентам на условиях постоянного трансфера Лэмпард не будет.

Добавим, что последним игроком, сменившим "Челси" на "Тоттенхэм", был голкипер Карло Кудичини в 2009 году.


Метки Рюдигер, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2020 08:00

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  1. masta 29.09.2020 08:23 # masta
    Мавр в агонии бьется за любых как он считает околотопов

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  2. anabanana94 29.09.2020 08:08 # anabanana94
    Чисто чтоб пенсы сгорели было бы хорошо, чтоб перешёл, но если перейдёт желаю ему сразу же порвать кресты, да я думаю его Сон отпиздиет сразу же.

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