"Юнайтед" предложил 12 миллионов фунтов за Теллеса

Алекс Теллес "Манчестер Юнайтед" сделал стартовое предложение о покупке левого защитника "Порту" Алекса Теллеса.

Действующий контракт Теллеса с "Порту" истекает в конце этого сезона, а значит, уже в январе Алекс смог бы заключить предварительное соглашение с другим клубом.

Помня об этом, "Юнайтед" предложил 12 миллионов фунтов за 27-летнего бразильца. Однако "Порту" хочет 18 млн. фунтов в качестве компенсации, сообщает The Guardian.

Несмотря на расхождения двух клубов в оценке стоимости Теллеса, на "Олд Траффорд" есть уверенность, что сделка будет заключена в срок до 5 октября.

The Guardian добавляет, что "Юнайтед" все еще может выдвинуть свое предложение насчет вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо, но пока этого не произошло.


Метки Манчестер Юнайтед, Порту, Теллес

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2020 07:00

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