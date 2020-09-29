"Юнайтед" предложил 12 миллионов фунтов за Теллеса

"Манчестер Юнайтед" сделал стартовое предложение о покупке левого защитника "Порту" Алекса Теллеса.

Действующий контракт Теллеса с "Порту" истекает в конце этого сезона, а значит, уже в январе Алекс смог бы заключить предварительное соглашение с другим клубом.



Помня об этом, "Юнайтед" предложил 12 миллионов фунтов за 27-летнего бразильца. Однако "Порту" хочет 18 млн. фунтов в качестве компенсации, сообщает The Guardian.



Несмотря на расхождения двух клубов в оценке стоимости Теллеса, на "Олд Траффорд" есть уверенность, что сделка будет заключена в срок до 5 октября.



The Guardian добавляет, что "Юнайтед" все еще может выдвинуть свое предложение насчет вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо, но пока этого не произошло.