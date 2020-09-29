Семь вещей, что мы узнали в 3-м туре

"Лестер" обнажил слабость "Манчестер Сити" сзади, "Манчестер Юнайтед" заработал пенальти после финального свистка, а измененное правило насчет игры рукой заставило говорить каждого. Третий тур Премьер-Лиги получился невероятно насыщенным на события, и мы выделим самое интересное.





"Брайтону" снова не везет с грандом



Поражение от "Челси" в первом туре было для команды Грэма Потттера обидным, учитывая то, что она владела инициативой на протяжении большей части встречи. "Чайки" пропустили один мяч с пенальти, к которому привела обрезка Стивена Альсате, второй — после дальнего удара, а третий — после рикошета. Но это было еще ничего на фоне поединка с "Манчестер Юнайтед".



Каким образом "Брайтон" остался без очков в эту субботу? Каркас ворот спасал "Юнайтед" пять раз, и трижды по нему попал один только Леандро Троссард. Ничья, которую, казалось, вырвал в компенсированное время Солли Марч, была минимум того, на что наиграли хозяева. Но дальше их ждала жестокая развязка: не каждый день пенальти в твои ворота назначают уже после финального свистка.



"Юнайтед" — с точки зрения результата — за поражение от "Кристал Пэлас" реабилитировался. Но сути происходившего на поле это не меняет. Команду Сульшера снова переигрывал соперник, уступающий в классе. "Брайтон" в кои-то веки превратил контроль мяча в созидание, но и с таким подходом команде очень не хватило везения.



С "руками" нужно что-то делать



Главной темой уикенда в Англии стали пенальти, которые арбитры назначают после попадания мяча в руку. C этого сезона Премьер-Лига следует правилам, которые уже были приняты на континенте, в вопросе игры рукой. Арбитры вынуждены указывать на "точку" в самых абсурдных случаях, где у игроков нет намерения сыграть рукой, а у этой самой игры рукой — какого-либо влияния на происходящее. Количество пенальти, поставленных в подобных случаях, после трех туров нынешнего сезона в три раза больше, чем на том же этапе прошлой кампании.



"Кристал Пэлас" пострадал из-за этого в матче с "Эвертоном". Кевин Френд, изучив ситуацию на мониторе, поставил пенальти за попадание мяча в руку Джоэла Уорда. Рой Ходжсон назвал это "нонсенсом" и заявил, что подобный абсурд убивает удовольствие от игры. Менеджера "орлов" поддержали буквально все.



В воскресенье было еще интереснее. "Тоттенхэм", доминировавший над "Ньюкаслом" на протяжении всей встречи, каким-то образом упустил победу в компенсированное время. Попадание мяча в руку Эрика Дайеру и пенальти, выглядевший не менее абсурдно. Поддержал Ходжсона Стив Брюс. Даже менеджеру команды, получившей от такого решения выгоду, очевидно, что подобному нужно как можно скорее положить конец.



Оборона "Челси" продолжает веселье



В феврале 2011 в Премьер-Лиге в последний раз отыгрывались со счета 0:3 после первого тайма. Это тоже был стадион "Хоторнс", и "Вест Бромвич" в тот день принимал "Вест Хэм". Знаменитая история: о том, как капитан лондонцев Скотт Паркер в раздевалке забрал управление у Аврама Гранта и чудесным образом мотивировал партнеров на камбэк. Первый матч в "Вест Хэме" для Дембы Ба, оформившего во втором тайме дубль.



На этот раз первый матч проводил Тиаго Силва. Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард самоуверенно дал ветерану капитанскую повязку, желая обозначить будущую роль Силвы в проблемной обороне. Но бразилец решил подстроиться под местных. Он привез гол в ворота своей команды вслед за Маркосом Алонсо, а до перерыва окрыленный "Вест Бромвич" забил и третий — после безобразных действий защиты "Челси" на стандартах.



Если камбэк "Вест Хэма" девять лет назад был сюрпризом, то три мяча от "Челси" после перерыва не удивили. Во-первых, "Вест Бромвич" после возвращения в Премьер-Лигу стабильно садится после перерыва — и тактически, и физически. Стабильно пропускает три мяча. Во-вторых, с атакой у "Челси" проблем нет — и тут решить может почти каждый. На этот раз решали собственные воспитанники, которых кто-то готов списать на фоне больших трансферов. Маунт, Хадсон-Одои и Абрахэм спасли "Челси" от второго поражения за неделю. Но Лэмпард должен понимать, что Силва — даже в своем лучшем виде — не преобразит эту оборону в одиночку.



"Шеффилд Юнайтед" все еще без голов



Первое йоркширское дерби в Премьер-Лиге за почти 20 лет. Матчи "Шеффилд Юнайтед" и "Лидса" были определяющими в позапрошлом сезоне Чемпионшипа, где итоговую победу одержала команда Криса Уайлдера. На этот раз градус был пониже: команды играла на старте сезона, да еще и без зрителей.



Другое дело, что саму игру можно было ставить в пример другим встречам. На фоне хоккейных результатов и оборонительного фарса сезона ("Лидс" тоже приложился) этот поединок — напоминание о том, что хорошую игру определяет не количество мячей. Единственный гол Патрика Бэмфорда был забит в концовке, но обе команды имели свои шансы, обе были хорошо подготовлены к поединку и обе проявили себя по сути.



"Шеффилд Юнайтед" в каком-то смысле снова не повезло. После неудачного старта с "Вулверхэмптоном" "клинки" провели в меньшинстве почти всю игру с "Астон Виллой". Теперь они были хороши, как в лучшие дни прошлого сезона, но остались ни с чем. Крис Уайлдер прав: его команда не доминировала, но ее моменты были более опасными. После трех туров "Шеффилд Юнайтед" остается без очков и забитых мячей, но ничто не указывает на неисправимые слабости.



"Лестер" нокаутировал "Манчестер Сити"



Пеп Гвардиола не прав: "Лестер" не только играл в футбол в Манчестере, но играл в футбол лучше, чем его команда. Уникальный для "Сити" кадровый кризис также не может оправдывать "горожан", пропускающих на своем поле пять голов за раз. То, что три из них были забиты с пенальти, не оправдывает тем более — хозяева раз за разом наступали на те же грабли.



Мощь нынешнего "Сити" под вопросом, но это определенно большой день для "Лестера" Брендана Роджерса. Несмотря на потерю Уилфрида Ндиди, "лисы" одержали ключевую победу в центре поля. Обычно поединки "Сити" с "Лестером" предполагают обратную историю: хорошую результативность, но с победой манкунианцев. Такой поворот был сюрпризом, учитывая статистику Роджерса в матчах с "горожанами" после своего назначения. С другой стороны, 10 поражений "горожан" в последних 36 матчах Премьер-Лиги не случайны. Джейми Варди оформил уже второй хет-трик в противостояниях с "Сити", и можно только удивиться, как с ним в составе "Лестер" не побеждал в этих встречах чаще. Происходившее в воскресенье выглядело уж слишком закономерным.



"Вест Хэм" заявляет о себе



Настроение вокруг "Вест Хэма" снова удручающее на фоне стартовых неудач, а также неспособности клуба усилить состав для Дэвида Мойеса. Надежду подарило выступление "молотобойцев" на поле "Арсенала". Там "Вест Хэм" тоже проиграл, но показал футбол, за который не стыдно — в противовес всему, что обычно происходит в клубе.



"Вест Хэм" побеждал со счетом 4:0 в первой игре Мойеса, но тогда соперник был куда проще — кризисный "Борнмут". "Вулверхэмптон" же принято хвалить хотя бы за вторые таймы, и о превосходстве "волков" сам "Вест Хэм" узнал в одностороннем матче этих команд после рестарта. На этот раз мастер-класс преподали хозяева. "Вест Хэм" был надежен в обороне и очень агрессивен при переходах в атаку — Антонио, Боуэн, Форнальс, Райс и Соучек всю игру ставили защиту соперника в сложное положение. "Вулверхэмптон" давно не проигрывал так крупно и безоговорочно.



Мойес игру пропускал из-за положительного теста на коронавирус, но был на связи с помощниками на протяжении всей встречи. Это был пример именно того футбола, которые периодически удается показывать "Вест Хэму", несмотря на нехватку кадров, которым мог бы доверять тренер.



"Арсенал" не удивил "Ливерпуль"



Летом команда Микеля Артеты дважды побеждала чемпионов, но у обоих результатов были свои обстоятельства. Первый был добыт в Премьер-Лиге уже после того, как "Ливерпуль" завоевал титул. Второй — в серии пенальти матча за Суперкубок. В обоих случаях мотивация "Ливерпуля" не была максимальной, а на стороне "канониров" была удача — особенно это касалось игры в чемпионате.



Удача настроена была помогать "Арсеналу" и на этот раз. Лондонцы предложили то же, что и в предыдущих матчах: игру от обороны, но с выходом из нее через короткий пас. Подарок от Энди Робертсона команда Артеты не упустила, но очень быстро отдала свое преимущество в счете. "Ливерпуль" был на порядок сильнее, но "Арсеналу" стоило отдать должное за то, как долго команда держалась в игре и сохраняла интригу. Александр Лакасетт мог сравнивать счет после перерыва, и эта еще одна приятная особенность "канониров" — умение находить моменты при минимальном количестве переходов в атаку.



Первый гол Диогу Жоты в составе "Ливерпуля" установил окончательный счет и сохранил действующим чемпионам стопроцентный показатель. На этом раннем этапе команда Юргена Клоппа снова выглядит фаворитом чемпионата.



Иван Громиков специально для FAPL.ru