Артета признал превосходство "Ливерпуля"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признал превосходство "Ливерпуля" над своей командой после поражения 3:1 на "Энфилде".
Уступив "Арсеналу" в Премьер-Лиге в июле и в матче за Суперкубок Англии в августе, в понедельник вечером "красные" взяли реванш у команды Артеты.
По мнению Микеля, этот результат демонстрирует одну очевидную вещь: "канониры" еще не дотягивают до уровня чемпионов Премьер-Лиги.
"Мы были в игре на протяжении большей части матча. Реальность такова, что они превосходят нас во многих аспектах. Вы могли это увидеть в некоторых фазах игры".
"Я очень доволен там, как команда сражается и продолжает верить в себя. "Ливерпуль" — это стандарт, которого мы должны достичь. Мы идем своим путем. Они находятся вместе пять лет, мы — несколько месяцев", — сообщил Артета BBC.
29.09.2020 01:50
Просмотров: 474
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: