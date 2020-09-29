Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признал превосходство "Ливерпуля" над своей командой после поражения 3:1 на "Энфилде".

Уступив "Арсеналу" в Премьер-Лиге в июле и в матче за Суперкубок Англии в августе, в понедельник вечером "красные" взяли реванш у команды Артеты.



По мнению Микеля, этот результат демонстрирует одну очевидную вещь: "канониры" еще не дотягивают до уровня чемпионов Премьер-Лиги.



"Мы были в игре на протяжении большей части матча. Реальность такова, что они превосходят нас во многих аспектах. Вы могли это увидеть в некоторых фазах игры".



"Я очень доволен там, как команда сражается и продолжает верить в себя. "Ливерпуль" — это стандарт, которого мы должны достичь. Мы идем своим путем. Они находятся вместе пять лет, мы — несколько месяцев", — сообщил Артета BBC.