"Ливерпуль" переиграл "Арсенал"

Диогу Жота "Ливерпуль" одержал волевую победу 3:1 над "Арсеналом", чем продлил свою 100-процентную серию на старте нового сезона.

Относительно победы 0:2 над "Челси" в стартовом составе "красных" произошло одно изменение. Вместо Джордана Хендерсона появился Джо Гомес. Фабиньо переместился в полузащиту. Тиаго Алькантара в заявку не попал.

Наставник "канониров" Микель Артета освежил состав своей команды с помощью Давида Луиса, Кирана Тирни, Мохамеда Эльнени и Эйнсли Мэйтланд-Найлса.

В начале матча "Арсенал" оказался основательно прижат к своим воротам. Первый опасный момент имел Садио Мане, заставив Бернда Лено совершить хороший сейв. Затем дальний удар с рикошетом от промежности Эктора Беллерина нанес Трент Александер-Арнольд — перекладина!

Гости впервые ответили на 25-й минуте, когда Энди Робертсон неудачно прервал передачу Мэйтланд-Найлса поперек штрафной площади, сделав изумительный пас на Александра Лакасетта, который немного неуклюжим ударом, с отскоком от газона, застал Алиссона врасплох — 0:1.

Однако уже спустя пару минут "Ливерпуль" отыгрался. Мохамед Салах ушел от Тирни на правом краю штрафной и нанес удар. Лено среагировал, но Мане поспел на добивание и поразил уже пустые ворота — 1:1.

"Красные" продолжили оказывать давление и на 34-й минуте вышли вперед. Оставшийся без внимания защитников "Арсенала" Робертсон возле дальней штанги принял заброс Александер-Арнольда с правого фланга, обработал мяч и пробил с линии вратарской — 2:1.

В остатке тайма "Ливерпуль" сохранял контроль над игрой, не предоставив "Арсеналу" шансов, чтобы ответить.

После перерыва характер игры не изменился. "Канониры" много оборонялись и выжидали своих шансов для контратак — и пару раз дождались. Лакасетт дважды выходил один на один с Алиссоном, но оба раза пробить бразильского голкипера не смог, вдобавок в первом случае был офсайд.

У хозяев особенно выделялся Мане, который упустил пару своих шансов прикончить интригу.

В концовке матча гости стали рисковать, но, скорее, могли пропустить еще, чем сравнять счет. Так и вышло. На 88-й минуте вышедший на замену Диогу Жота принял мяч, отбитый к линии штрафной, а затем пробил между ног Белерину и с касанием штанги — 3:1.

"Арсеналу" не хватило надежности в обороне и реализации своих моментов. Будь хотя бы с одним из этих двух компонентов получше, результат мог бы быть другим. "Ливерпуль" победил на классе, хотя эту победу легкой никак не назовешь.

"Ливерпуль" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2020 23:55

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Последние комментарии:




  1. reams 29.09.2020 00:04 # reams
    ожидаемо, выпустил резервых, получил минус 3 очка

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  2. bushwacka 29.09.2020 00:04 # bushwacka
    Норм. Колбасов с победой!

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  3. gerrard08 29.09.2020 00:04 # gerrard08
    Почти безошибочная игра с нашей стороны, кроме ляпа Роббо и момента, конда Таа задержался в офсайде и вывел Ляказета. Но Алиссон на то и величайший. Беккер, Гомез, Фаб и тройка нападения вообще бистяры. Кейта будто ментально смирился, что Тиаго будет основным, уже второй матч совсем без огонька.

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  4. abrec 29.09.2020 00:03 # abrec
    Показалось что Жота сыграл рукой когда забивал .

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  5. superperez101 29.09.2020 00:03 # superperez101
    кроме своих атакующих качеств и прессинга Жота еще и двужильный, как раз что и нужно.

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  6. unclearness 29.09.2020 00:03 # unclearness
    Ну тут все по делу.
    Ливерпуль с победой, заслужили
    Ляка олень, из 3 убойных моментов реализовал 1 и то случайно...
    Артета не плох, выжимает максимум из того что имеет, но блеат купите ему уже Аура и Партея, или хотя бы одного...
    Да и так, давно я матч на Енфилде Арса не смотрел до конца, команда боралась и ето хорошо, просто есть игроки из которых больше не вижать
    Адекватных скаузеров с победой, а канониры крепитесь)
    Главное свои очки против средняков и атсайдепов не терять и все в нас будет хорошо.

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  7. vertigo-92 29.09.2020 00:03 # vertigo-92
    ГГ явно лучше пенсов играли, хотя 200 лямов не тратили в ТО, тут гений Артеты все же сыграл свою роль. Второй коуч после Клоппа в АПЛ

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  8. largo-winch 29.09.2020 00:02 # largo-winch
    Жота сделал то, что Арнольд не смог. Угадаете что?

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  9. abrec 29.09.2020 00:02 # abrec
    По началу показалось что Клопп зря Мане снимает с игры, в итоге оказалось что был прав абсолютно .

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  10. anabanana94 29.09.2020 00:02 # anabanana94
    Очевидно, что за титул будут бороться Тоттенхэм и Ливерпуль.

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  11. superperez101 29.09.2020 00:01 # superperez101
    елагин пиздец уонечно
    слепошарый дед

    замена, выходит неко вильямс
    а, это Жота? да, смотите, выходит Жота

    весь матч нес какуюто хуергу, не забиваешь ты забивают тебе, еще есть возможность у арсенала
    совсем плох стал старик. пора завязывать

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  12. vyrentz 29.09.2020 00:01 # vyrentz
    ФАПЛ Красный

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  13. liverpool-66 29.09.2020 00:01 # liverpool-66
    Всех красных поздравляю с победой!

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  14. tigerpool 29.09.2020 00:01 # tigerpool
    Пздц конечно играли в пол силы, даже против лидса пришлось попотеть

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  15. mikkiynwa 29.09.2020 00:00 # mikkiynwa
    Жота - очень хорошее приобретение.
    Прям очень. И дело не в голе. Чисто Клопп игрок.

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  16. ssa 29.09.2020 00:00 # ssa
    Что с е6лами, трусливые глинамесы?
    Хороший матч, надо было хоронить немощей с более крупным счётом. Жоту с почином.

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  17. redwhitegun 29.09.2020 00:00 # redwhitegun
    Найлз, Бельерин - ужасно( Саня, куда торопиться. Мог обойти вратаря, столько пространства было...

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  18. mancunia-planet 29.09.2020 00:00 # mancunia-planet
    Всё уже ясно, кто чемпион.

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  19. contrario 28.09.2020 23:59 # contrario
    норм старт, поепали Лондон на славу в полноги

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  20. mikkiynwa 28.09.2020 23:59 # mikkiynwa
    Жота, кстати, красава. С характером парень.

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