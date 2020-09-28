"Ливерпуль" переиграл "Арсенал"

"Ливерпуль" одержал волевую победу 3:1 над "Арсеналом", чем продлил свою 100-процентную серию на старте нового сезона.

Относительно победы 0:2 над "Челси" в стартовом составе "красных" произошло одно изменение. Вместо Джордана Хендерсона появился Джо Гомес. Фабиньо переместился в полузащиту. Тиаго Алькантара в заявку не попал.



Наставник "канониров" Микель Артета освежил состав своей команды с помощью Давида Луиса, Кирана Тирни, Мохамеда Эльнени и Эйнсли Мэйтланд-Найлса.



В начале матча "Арсенал" оказался основательно прижат к своим воротам. Первый опасный момент имел Садио Мане, заставив Бернда Лено совершить хороший сейв. Затем дальний удар с рикошетом от промежности Эктора Беллерина нанес Трент Александер-Арнольд — перекладина!



Гости впервые ответили на 25-й минуте, когда Энди Робертсон неудачно прервал передачу Мэйтланд-Найлса поперек штрафной площади, сделав изумительный пас на Александра Лакасетта, который немного неуклюжим ударом, с отскоком от газона, застал Алиссона врасплох — 0:1.



Однако уже спустя пару минут "Ливерпуль" отыгрался. Мохамед Салах ушел от Тирни на правом краю штрафной и нанес удар. Лено среагировал, но Мане поспел на добивание и поразил уже пустые ворота — 1:1.



"Красные" продолжили оказывать давление и на 34-й минуте вышли вперед. Оставшийся без внимания защитников "Арсенала" Робертсон возле дальней штанги принял заброс Александер-Арнольда с правого фланга, обработал мяч и пробил с линии вратарской — 2:1.



В остатке тайма "Ливерпуль" сохранял контроль над игрой, не предоставив "Арсеналу" шансов, чтобы ответить.



После перерыва характер игры не изменился. "Канониры" много оборонялись и выжидали своих шансов для контратак — и пару раз дождались. Лакасетт дважды выходил один на один с Алиссоном, но оба раза пробить бразильского голкипера не смог, вдобавок в первом случае был офсайд.



У хозяев особенно выделялся Мане, который упустил пару своих шансов прикончить интригу.



В концовке матча гости стали рисковать, но, скорее, могли пропустить еще, чем сравнять счет. Так и вышло. На 88-й минуте вышедший на замену Диогу Жота принял мяч, отбитый к линии штрафной, а затем пробил между ног Белерину и с касанием штанги — 3:1.



"Арсеналу" не хватило надежности в обороне и реализации своих моментов. Будь хотя бы с одним из этих двух компонентов получше, результат мог бы быть другим. "Ливерпуль" победил на классе, хотя эту победу легкой никак не назовешь.



"Ливерпуль" — "Арсенал". Отчет о матче