"Ливерпуль" переиграл "Арсенал"
"Ливерпуль" одержал волевую победу 3:1 над "Арсеналом", чем продлил свою 100-процентную серию на старте нового сезона.
Относительно победы 0:2 над "Челси" в стартовом составе "красных" произошло одно изменение. Вместо Джордана Хендерсона появился Джо Гомес. Фабиньо переместился в полузащиту. Тиаго Алькантара в заявку не попал.
Наставник "канониров" Микель Артета освежил состав своей команды с помощью Давида Луиса, Кирана Тирни, Мохамеда Эльнени и Эйнсли Мэйтланд-Найлса.
В начале матча "Арсенал" оказался основательно прижат к своим воротам. Первый опасный момент имел Садио Мане, заставив Бернда Лено совершить хороший сейв. Затем дальний удар с рикошетом от промежности Эктора Беллерина нанес Трент Александер-Арнольд — перекладина!
Гости впервые ответили на 25-й минуте, когда Энди Робертсон неудачно прервал передачу Мэйтланд-Найлса поперек штрафной площади, сделав изумительный пас на Александра Лакасетта, который немного неуклюжим ударом, с отскоком от газона, застал Алиссона врасплох — 0:1.
Однако уже спустя пару минут "Ливерпуль" отыгрался. Мохамед Салах ушел от Тирни на правом краю штрафной и нанес удар. Лено среагировал, но Мане поспел на добивание и поразил уже пустые ворота — 1:1.
"Красные" продолжили оказывать давление и на 34-й минуте вышли вперед. Оставшийся без внимания защитников "Арсенала" Робертсон возле дальней штанги принял заброс Александер-Арнольда с правого фланга, обработал мяч и пробил с линии вратарской — 2:1.
В остатке тайма "Ливерпуль" сохранял контроль над игрой, не предоставив "Арсеналу" шансов, чтобы ответить.
После перерыва характер игры не изменился. "Канониры" много оборонялись и выжидали своих шансов для контратак — и пару раз дождались. Лакасетт дважды выходил один на один с Алиссоном, но оба раза пробить бразильского голкипера не смог, вдобавок в первом случае был офсайд.
У хозяев особенно выделялся Мане, который упустил пару своих шансов прикончить интригу.
В концовке матча гости стали рисковать, но, скорее, могли пропустить еще, чем сравнять счет. Так и вышло. На 88-й минуте вышедший на замену Диогу Жота принял мяч, отбитый к линии штрафной, а затем пробил между ног Белерину и с касанием штанги — 3:1.
"Арсеналу" не хватило надежности в обороне и реализации своих моментов. Будь хотя бы с одним из этих двух компонентов получше, результат мог бы быть другим. "Ливерпуль" победил на классе, хотя эту победу легкой никак не назовешь.
"Ливерпуль" — "Арсенал". Отчет о матче
28.09.2020 23:55
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Последние комментарии:
ожидаемо, выпустил резервых, получил минус 3 очка
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Норм. Колбасов с победой!
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Почти безошибочная игра с нашей стороны, кроме ляпа Роббо и момента, конда Таа задержался в офсайде и вывел Ляказета. Но Алиссон на то и величайший. Беккер, Гомез, Фаб и тройка нападения вообще бистяры. Кейта будто ментально смирился, что Тиаго будет основным, уже второй матч совсем без огонька.
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Показалось что Жота сыграл рукой когда забивал .
(ответить)
кроме своих атакующих качеств и прессинга Жота еще и двужильный, как раз что и нужно.
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Ну тут все по делу.
Ливерпуль с победой, заслужили
Ляка олень, из 3 убойных моментов реализовал 1 и то случайно...
Артета не плох, выжимает максимум из того что имеет, но блеат купите ему уже Аура и Партея, или хотя бы одного...
Да и так, давно я матч на Енфилде Арса не смотрел до конца, команда боралась и ето хорошо, просто есть игроки из которых больше не вижать
Адекватных скаузеров с победой, а канониры крепитесь)
Главное свои очки против средняков и атсайдепов не терять и все в нас будет хорошо.
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ГГ явно лучше пенсов играли, хотя 200 лямов не тратили в ТО, тут гений Артеты все же сыграл свою роль. Второй коуч после Клоппа в АПЛ
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Жота сделал то, что Арнольд не смог. Угадаете что?
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По началу показалось что Клопп зря Мане снимает с игры, в итоге оказалось что был прав абсолютно .
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Очевидно, что за титул будут бороться Тоттенхэм и Ливерпуль.
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елагин пиздец уонечно
слепошарый дед
замена, выходит неко вильямс
а, это Жота? да, смотите, выходит Жота
весь матч нес какуюто хуергу, не забиваешь ты забивают тебе, еще есть возможность у арсенала
совсем плох стал старик. пора завязывать
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ФАПЛ Красный
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Всех красных поздравляю с победой!
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Пздц конечно играли в пол силы, даже против лидса пришлось попотеть
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Жота - очень хорошее приобретение.
Прям очень. И дело не в голе. Чисто Клопп игрок.
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Что с е6лами, трусливые глинамесы?
Хороший матч, надо было хоронить немощей с более крупным счётом. Жоту с почином.
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Найлз, Бельерин - ужасно( Саня, куда торопиться. Мог обойти вратаря, столько пространства было...
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Всё уже ясно, кто чемпион.
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норм старт, поепали Лондон на славу в полноги
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Жота, кстати, красава. С характером парень.
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