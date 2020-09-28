Премьер-Лига выявила 10 случаев заражения коронавирусом

Премьер-Лига отчиталась сразу о 10 положительных результатах после очередного раунда тестирования игроков и сотрудников своих клубов на коронавирус.

В период с 21 по 27 сентября были взяты 1,595 проб на COVID-19, и теперь 10 инфицированных отправлены на 10-дневную самоизоляцию, сообщает BBC.



Два из 10 положительных результатов приходятся на "Фулхэм", о чем сообщил директор "дачников" Тони Хан в твиттере, заодно извинившись за поражение 0:3 от "Астон Виллы".



Отметим, что в трех первых раундах тестирования количество положительных результатов составило три, четыре и три, соответственно.