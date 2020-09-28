Будущее Алонсо в "Челси" оказалось под вопросом

Маркос Алонсо "Челси" может скорректировать свои планы на остаток трансферного окна после конфликта главного тренера Фрэнка Лэмпарда с левым защитником Маркосом Алонсо.

Алонсо выходил в стартовом составе на все три первых матча "Челси" в новом сезоне Премьер-Лиги, но против "Вест Бромвича" в минувшую субботу (3:3) был заменен уже в перерыве.

Как сообщают Goal и The Athletic, Лэмпард жестко отчитал Алонсо в раздевалке на глазах у изумленных игроков. Гнев Фрэнка был настолько силен, что 29-летний испанец был изгнан досматривать матч в клубный автобус.

В интервью после матча Лэмпард напрямую обвинил Алонсо в двух из трех пропущенных голов, и теперь будущее Маркоса в клубе может оказаться под вопросом.

Алонсо и так светила потеря места в стартовом составе "синих" ввиду выздоровления Бена Чилуэлла, но нельзя исключать, что теперь Лэмпард предпочтет избавиться именно от Маркоса, а не от Эмерсона Палмери, согласовать трансфер которого "Интеру" никак не удается.


Метки Алонсо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2020 22:00

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