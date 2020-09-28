Кин: "В этом году планка для МЮ будет выше"

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что главному тренеру "красных дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру будет сложно удержаться на своем посту, если он не сделает шаг вперед относительно прошлого сезона.

В прошлом сезоне "Юнайтед" стал лучшей после "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" командой Премьер-Лиги, но финишировал в 33 очках от вершины и остался без трофеев.



По мнению Кина, повторение прошлого сезона будет провалом — "дьяволы" должны стремиться к большему.



"Думаю, в прошлом году им было важно лишь попасть в топ-4. Я знаю, что они добрались до трех полуфиналов, но в этом году планка будет выше".



"Они определенно должны приблизиться к "Ливерпулю" и "Манчестер Сити". Набранное ими количество очков на сей раз не может быть таким же, как в предыдущие три-четыре года".



"Оле нужно приложить свои руки к трофею. Думаю, Медовый месяц для Оле закончен, он начинает ощущать давление, особенно когда они играют так, как на прошлой неделе", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.