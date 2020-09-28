Кин: "В этом году планка для МЮ будет выше"

Оле Гуннар Сульшер Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что главному тренеру "красных дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру будет сложно удержаться на своем посту, если он не сделает шаг вперед относительно прошлого сезона.

В прошлом сезоне "Юнайтед" стал лучшей после "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" командой Премьер-Лиги, но финишировал в 33 очках от вершины и остался без трофеев.

По мнению Кина, повторение прошлого сезона будет провалом — "дьяволы" должны стремиться к большему.

"Думаю, в прошлом году им было важно лишь попасть в топ-4. Я знаю, что они добрались до трех полуфиналов, но в этом году планка будет выше".

"Они определенно должны приблизиться к "Ливерпулю" и "Манчестер Сити". Набранное ими количество очков на сей раз не может быть таким же, как в предыдущие три-четыре года".

"Оле нужно приложить свои руки к трофею. Думаю, Медовый месяц для Оле закончен, он начинает ощущать давление, особенно когда они играют так, как на прошлой неделе", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.


Метки Кин, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2020 21:00

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  1. lexa-arsenal 28.09.2020 21:03 # lexa-arsenal
    да, в новый турнир, чемпионшип, с еще большим количеством команд смотреть блевотный футбол, и большим количеством пенок за сезон для португала

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  2. boke-ast 28.09.2020 21:02 # boke-ast
    После 10го тура посмотрим, как будет турнирная таблица. А сейчас рано делать выводы.

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