Моуриньо анонсировал вылет "Тоттенхэма" из Кубка Лиги

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что вынужден принести Кубок Лиги в жертву ради попадания в групповую стадию Лиги Европы.

Уже преодолев два квалификационный раунда, в четверг вечером "Тоттенхэм" примет на своем поле "Маккаби" из Хайфы, и победитель этого матча получит пропуск в групповую стадию второго по значимости клубного турнира Европы.



Правда, перед битвой с израильской командой "шпорам" предстоит сыграть против "Челси" в рамках 4-го раунда Кубка Лиги.



В преддверии назначенного на вечер вторника дерби Моуриньо дал четко понять, как для него расставлены приоритеты. Ожидая вылета своей команды из Кубка Лиги, Жозе, как водится, винит в этом кого-то другого — в данном случае Футбольную Лигу.



"Я бы хотел побороться за Кубок Лиги, но я не думаю, что смогу".



"В четверг нас ждет матч, который принесет нам не так много денег, как матч Лиги Чемпионов, однако попадание в групповую стадию Лиги Европы гарантирует нам определенную сумму, и для клуба вроде нашего это очень важно".



"Лига Европы — это соревнование, где на групповой стадии у нас будут хорошие шансы пройти в плей-офф, поэтому матч в четверг очень важен для нас".



"Думаю, Футбольная Лига приняла решение за нас, учитывая огромную важность нашего матча в четверг".



"Даже нельзя сказать, что они создали проблему. Они просто решили за нас. Так что решение уже принято", — цитирует Моуриньо The Independent.