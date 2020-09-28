"Унион" арендовал Кариуса у "Ливерпуля"
Клуб Бундеслиги "Унион" взял голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса в аренду до конца сезона 2020/21.
Напомним, с 2018 года Кариус находился в аренде в "Бешикташе", однако минувшей весной в одностороннем порядке расторг контракт с турецким клубом из-за невыплаченной зарплаты.
По возвращении на "Энфилд" Лорис не нашел места в планах главного тренера "красных" Юргена Клоппа и теперь снова отправляется в аренду. 27-летний немец будет выступать за "Унион" под 20-м номером.
"Я предвкушаю этот новый для меня шанс в Берлине, и я рад, что снова буду играть в Бундеслиге. "Унион" — особенный клуб, который заслужил огромное уважение, причем не только своим выходом в Бундеслигу. Я бы хотел сыграть свою роль в этом позитивном развитии и помочь клубу в достижении такой огромной цели, как продление прописки в Бундеслиге", — сообщил Кариус.
Добавим, последним официальным матчем Кариуса за "Ливерпуль" остается финал Лиги Чемпионов против "Реала" в мае 2018.
28.09.2020 19:00
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ему подошёл бы №8 Кариус такая же легенда и вклад в историю клуба внёс, что и лучший подскользнувшийся лузерни...
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Отдайте кепу в Бундеслигу тоже, чисто сравнить
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На повышение
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Пизда рулю
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эдвардс увез в лес и там высадил, перед прощанием подарил футболку
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