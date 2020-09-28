"Унион" арендовал Кариуса у "Ливерпуля"

Клуб Бундеслиги "Унион" взял голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса в аренду до конца сезона 2020/21.

Напомним, с 2018 года Кариус находился в аренде в "Бешикташе", однако минувшей весной в одностороннем порядке расторг контракт с турецким клубом из-за невыплаченной зарплаты.



По возвращении на "Энфилд" Лорис не нашел места в планах главного тренера "красных" Юргена Клоппа и теперь снова отправляется в аренду. 27-летний немец будет выступать за "Унион" под 20-м номером.



"Я предвкушаю этот новый для меня шанс в Берлине, и я рад, что снова буду играть в Бундеслиге. "Унион" — особенный клуб, который заслужил огромное уважение, причем не только своим выходом в Бундеслигу. Я бы хотел сыграть свою роль в этом позитивном развитии и помочь клубу в достижении такой огромной цели, как продление прописки в Бундеслиге", — сообщил Кариус.



Добавим, последним официальным матчем Кариуса за "Ливерпуль" остается финал Лиги Чемпионов против "Реала" в мае 2018.