"Унион" арендовал Кариуса у "Ливерпуля"

Лорис Кариус Клуб Бундеслиги "Унион" взял голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса в аренду до конца сезона 2020/21.

Напомним, с 2018 года Кариус находился в аренде в "Бешикташе", однако минувшей весной в одностороннем порядке расторг контракт с турецким клубом из-за невыплаченной зарплаты.

По возвращении на "Энфилд" Лорис не нашел места в планах главного тренера "красных" Юргена Клоппа и теперь снова отправляется в аренду. 27-летний немец будет выступать за "Унион" под 20-м номером.

"Я предвкушаю этот новый для меня шанс в Берлине, и я рад, что снова буду играть в Бундеслиге. "Унион" — особенный клуб, который заслужил огромное уважение, причем не только своим выходом в Бундеслигу. Я бы хотел сыграть свою роль в этом позитивном развитии и помочь клубу в достижении такой огромной цели, как продление прописки в Бундеслиге", — сообщил Кариус.

Добавим, последним официальным матчем Кариуса за "Ливерпуль" остается финал Лиги Чемпионов против "Реала" в мае 2018.


Метки аренда, Кариус, Ливерпуль, трансферы, Унион

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2020 19:00

Количество просмотров Просмотров: 567

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  1. bangladesh 28.09.2020 20:05 # bangladesh
    Повышение

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  2. kojan 28.09.2020 19:59 # kojan
    ему подошёл бы №8 Кариус такая же легенда и вклад в историю клуба внёс, что и лучший подскользнувшийся лузерни...

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  3. bushido 28.09.2020 19:50 # bushido
    Отдайте кепу в Бундеслигу тоже, чисто сравнить

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  4. jirrort 28.09.2020 19:28 # jirrort
    На повышение

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  5. largo-winch 28.09.2020 19:14 # largo-winch
    Пизда рулю

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  6. liverfun 28.09.2020 19:11 # liverfun
    эдвардс увез в лес и там высадил, перед прощанием подарил футболку

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