Лэмпард: "Я бы не стал говорить, что Кепа уже не сыграет за "Челси"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард призвал не спешить с выводами насчет будущего голкипера Кепы Аррисабалаги.

Отметившись ляпами в двух первых матчах нового сезона Премьер-Лиги, Кепа уступил место в воротах "Челси" Вилли Кабальеро на поединок против "Вест Бромвича".



Вскоре и самому Кабальеро придется подвинуться, потому что "синие" едва приобрели Эдуара Менди из "Ренна". Однако это вовсе не означает, что карьера Кепы на "Стэмфорд Бридж" завершена.



"Я бы определенно не стал доходить до того, чтобы утверждать, что он сыграл свой последний матч за "Челси".



"Думаю, это было сложное время для Кепы — я знаю это, и он знает это. Однако мы точно не должны приходить к такому умозаключению".



"Кроме того, мы должны понимать, что Кепа — молодой человек, и лично я это отчетливо чувствую. Думаю, к нему приковано чрезмерное внимание, и это слегка несправедливо".



"Я должен защищать его, потому что я знаю, что он хороший парень, он играет с абсолютным профессионализмом и старается изо всех сил", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.