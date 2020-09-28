3-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей понедельника
В понедельник, 28 сентября, двумя поединками завершится 3-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ФУЛХЭМ — АСТОН ВИЛЛА 19:45 Онлайн-трансляция
"Фулхэм" проиграл первые два матча нового сезона Премьер-Лиги, пропустив уже семь голов, поэтому "дачникам" было бы неплохо начать набирать очки. "Астон Вилла" уже может похвастать одной победой и всего одним пропущенным мячом в двух поединках. "Дачники" выиграли все пять домашних встреч с "вилланами" во всех соревнованиях.
Ола Айна и Энтони Робинсон надеются дебютировать за "Фулхэм" в Премьер-Лиге.
"Астон Вилла" может устроить дебют в Премьер-Лиге для экс-юниора "Челси" Бертрана Траоре. Бьорн Энгелс пока не набрал форму.
ЛИВЕРПУЛЬ — АРСЕНАЛ 22:00 Онлайн-трансляция
Обе команды идут по дистанции со 100-процентным результатом — по две победы из двух. Логично ожидать, что "Арсенал" сыграет таким же образом, как в матче за Суперкубок Англии и как в июле на "Эмирейтс". Это значило бы, что "канониры" отдадут инициативу и сосредоточатся на контратаках. "Ливерпуль" выиграл все четыре последние домашние встречи с "Арсеналом" в рамках Премьер-Лиги.
"Ливерпулю" предстоит оценить состояние Алиссона и Тиаго Алькантары, которые тренировались не всю неделю. Джордан Хендерсон и Жоэль Матип травмированы, Джо Гомес под вопросом.
Защитник "Арсенала" Киран Тирни возобновил тренировки в преддверии этого выезда. Шкодран Мустафи, Сократис, Пабло Мари, Калум Чемберс, Эмиль Смит-Роу и Габриэль Мартинелли команде не помогут.
28.09.2020 16:00
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Последние комментарии:
Сижу на лекции, жду АПЛочку, уехехехехехе, каеф)) Ща врублю на маке футбич и вообще по кайййййфффуууу!!!
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Главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич объявил, что покидает проект.
72-летняя Алексиевич рано утром в понедельник, 28 сентября, улетела в Германию, сообщила белорусскому изданию Tut.by помощница писательницы Татьяна.
Ну так неинтересно... (((
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победа гостей, на члене хозяев
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Есть норм манагер на мобилку?
Или другие спорт игры
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Ничейка зеропукам и норм
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Алисон и Алькантра готовы играть сегодня. GLHF
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Фейс Верника в Boxing day.
https://www.telegraph.co.uk/content/dam/news/2019/02/12/TELEMMGLPICT000188341621_trans_NvBQzQNjv4BqkZdGXfzOPVSbO-9sH583RJJ6ddzReAsOOegOHkyCFjw.jpeg?imwidth=450
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Мухтарин готовится к матчу с Моуриной...
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Какую команду вы считаете фаворитом сезона Премьер-Лиги 2020/21?
Ливерпуль 42% (2995)
Манчестер Сити 14% (1030)
Манчестер Юнайтед 15% (1099)
Челси 29% (2087)
Всего голосов: 7211
Источник: http://fapl.ru/polls/111/?res=1
7211 голосов, популярный сайт оказывается
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Ну понятно, что всем пох на матч Астон Виллы и Фулхема.)))
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Как поставить на то, что алиса лузерпульская не пропустит?
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Первая потеря очков будет, и я не про ту команду про которую вы подумали.
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Должна зарешать защита! Обама, конечно, не Вернер, но Фабиньо все равно должен убрать его. УИША
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ТБ 4.5 заебашил
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Ливерпуль!
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Ну здесь переоцененных лохов быстро поставят на свое место.
И я не про тех, о ком вы подумали.
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Жаль, что хозяин Канте в лазарете....
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