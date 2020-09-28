3-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей понедельника

Мохамед Салах и Давид Луис В понедельник, 28 сентября, двумя поединками завершится 3-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ФУЛХЭМ — АСТОН ВИЛЛА 19:45 Онлайн-трансляция

"Фулхэм" проиграл первые два матча нового сезона Премьер-Лиги, пропустив уже семь голов, поэтому "дачникам" было бы неплохо начать набирать очки. "Астон Вилла" уже может похвастать одной победой и всего одним пропущенным мячом в двух поединках. "Дачники" выиграли все пять домашних встреч с "вилланами" во всех соревнованиях.

Ола Айна и Энтони Робинсон надеются дебютировать за "Фулхэм" в Премьер-Лиге.

"Астон Вилла" может устроить дебют в Премьер-Лиге для экс-юниора "Челси" Бертрана Траоре. Бьорн Энгелс пока не набрал форму.

ЛИВЕРПУЛЬ — АРСЕНАЛ 22:00 Онлайн-трансляция

Обе команды идут по дистанции со 100-процентным результатом — по две победы из двух. Логично ожидать, что "Арсенал" сыграет таким же образом, как в матче за Суперкубок Англии и как в июле на "Эмирейтс". Это значило бы, что "канониры" отдадут инициативу и сосредоточатся на контратаках. "Ливерпуль" выиграл все четыре последние домашние встречи с "Арсеналом" в рамках Премьер-Лиги.

"Ливерпулю" предстоит оценить состояние Алиссона и Тиаго Алькантары, которые тренировались не всю неделю. Джордан Хендерсон и Жоэль Матип травмированы, Джо Гомес под вопросом.

Защитник "Арсенала" Киран Тирни возобновил тренировки в преддверии этого выезда. Шкодран Мустафи, Сократис, Пабло Мари, Калум Чемберс, Эмиль Смит-Роу и Габриэль Мартинелли команде не помогут.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2020 16:00

Количество просмотров Просмотров: 2001

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Последние комментарии:




  1. anabanana94 28.09.2020 17:52 # anabanana94
    Сижу на лекции, жду АПЛочку, уехехехехехе, каеф)) Ща врублю на маке футбич и вообще по кайййййфффуууу!!!

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  2. bushwacka 28.09.2020 17:41 # bushwacka
    Главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич объявил, что покидает проект.
    72-летняя Алексиевич рано утром в понедельник, 28 сентября, улетела в Германию, сообщила белорусскому изданию Tut.by помощница писательницы Татьяна.


    Ну так неинтересно... (((

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  3. yamateh 28.09.2020 17:40 # yamateh
    победа гостей, на члене хозяев

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  4. melwood-lfc 28.09.2020 17:05 # melwood-lfc
    Есть норм манагер на мобилку?
    Или другие спорт игры

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  5. thegodfather 28.09.2020 16:59 # thegodfather
    Ничейка зеропукам и норм

    (ответить)

  6. lfc-krr 28.09.2020 16:58 # lfc-krr
    Алисон и Алькантра готовы играть сегодня. GLHF

    (ответить)

  7. bushwacka 28.09.2020 16:50 # bushwacka
    Фейс Верника в Boxing day.

    https://www.telegraph.co.uk/content/dam/news/2019/02/12/TELEMMGLPICT000188341621_trans_NvBQzQNjv4BqkZdGXfzOPVSbO-9sH583RJJ6ddzReAsOOegOHkyCFjw.jpeg?imwidth=450

    (ответить)

  8. bushwacka 28.09.2020 16:41 # bushwacka
    Мухтарин готовится к матчу с Моуриной...

    https://images.news18.com/ibnlive/uploads/2020/08/1596780854_shepherd-in-belarus-converts-audi-car-into-horse-drawn-cart-see-pics-7.jpg

    (ответить)

  9. lexa-arsenal 28.09.2020 16:34 # lexa-arsenal
    Какую команду вы считаете фаворитом сезона Премьер-Лиги 2020/21?

    Ливерпуль 42% (2995)
    Манчестер Сити 14% (1030)
    Манчестер Юнайтед 15% (1099)
    Челси 29% (2087)

    Всего голосов: 7211

    Источник: http://fapl.ru/polls/111/?res=1


    7211 голосов, популярный сайт оказывается

    (ответить)

  10. sexan 28.09.2020 16:29 # sexan
    Ну понятно, что всем пох на матч Астон Виллы и Фулхема.)))

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  11. geniusss 28.09.2020 16:22 # geniusss
    Как поставить на то, что алиса лузерпульская не пропустит?

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  12. gameboy 28.09.2020 16:21 # gameboy
    Первая потеря очков будет, и я не про ту команду про которую вы подумали.

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  13. lfc-krr 28.09.2020 16:18 # lfc-krr
    Должна зарешать защита! Обама, конечно, не Вернер, но Фабиньо все равно должен убрать его. УИША

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  14. geniusss 28.09.2020 16:10 # geniusss
    ТБ 4.5 заебашил

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  15. shakur 28.09.2020 16:10 # shakur
    Ливерпуль!

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  16. superglor 28.09.2020 16:04 # superglor
    Ну здесь переоцененных лохов быстро поставят на свое место.

    И я не про тех, о ком вы подумали.

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  17. bushwacka 28.09.2020 16:03 # bushwacka
    Жаль, что хозяин Канте в лазарете....

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