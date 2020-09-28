3-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей понедельника

В понедельник, 28 сентября, двумя поединками завершится 3-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ФУЛХЭМ — АСТОН ВИЛЛА 19:45 Онлайн-трансляция



"Фулхэм" проиграл первые два матча нового сезона Премьер-Лиги, пропустив уже семь голов, поэтому "дачникам" было бы неплохо начать набирать очки. "Астон Вилла" уже может похвастать одной победой и всего одним пропущенным мячом в двух поединках. "Дачники" выиграли все пять домашних встреч с "вилланами" во всех соревнованиях.



Ола Айна и Энтони Робинсон надеются дебютировать за "Фулхэм" в Премьер-Лиге.



"Астон Вилла" может устроить дебют в Премьер-Лиге для экс-юниора "Челси" Бертрана Траоре. Бьорн Энгелс пока не набрал форму.



ЛИВЕРПУЛЬ — АРСЕНАЛ 22:00 Онлайн-трансляция



Обе команды идут по дистанции со 100-процентным результатом — по две победы из двух. Логично ожидать, что "Арсенал" сыграет таким же образом, как в матче за Суперкубок Англии и как в июле на "Эмирейтс". Это значило бы, что "канониры" отдадут инициативу и сосредоточатся на контратаках. "Ливерпуль" выиграл все четыре последние домашние встречи с "Арсеналом" в рамках Премьер-Лиги.



"Ливерпулю" предстоит оценить состояние Алиссона и Тиаго Алькантары, которые тренировались не всю неделю. Джордан Хендерсон и Жоэль Матип травмированы, Джо Гомес под вопросом.



Защитник "Арсенала" Киран Тирни возобновил тренировки в преддверии этого выезда. Шкодран Мустафи, Сократис, Пабло Мари, Калум Чемберс, Эмиль Смит-Роу и Габриэль Мартинелли команде не помогут.