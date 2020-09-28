Робсон считает, что Погба нужно убрать из стартового состава МЮ

Легенда "Манчестер Юнайтед" Брайан Робсон признался, что убрал бы полузащитника Поля Погба из стартового состава "красных дьяволов".

Погба выходил в старте на оба первых матча "Юнайтед" в новом сезоне Премьер-Лиги, действуя в связке с Бруну Фернандешем и Неманьей Матичем.



Ни против "Кристал Пэлас", ни против "Брайтона" Погба не впечатлил Робсона, который предпочел бы видеть на месте растерявшего форму француза новичка Донни Ван де Бека.



"Я бы предпочел видеть в центре полузащиты Фернандеша, Матича и Ван де Бека. Я просто хочу посмотреть, что они смогут в таком сочетании".



"Что касается позиции опорного полузащитника, здесь у нас есть Скотт Мактоминей, Фред".



"Как быть с Погба? Думаю, Поль плохо начал новый сезон, хотя прошлый он заканчивал очень сильно. Возможно, парням просто требуется время, чтобы сыграться. Но меньше всего тебе хочется, чтобы это продолжалось, когда ты вынужден догонять "Ливерпуль".



"Смогут ли Погба, Фернандеш и Ван де Бек играть вместе? Только время покажет", — сообщил Робсон talkSPORT.