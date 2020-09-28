"Юнайтед" будет бороться за Санчо до последнего
"Манчестер Юнайтед" оказывается признавать поражение в борьбе за вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.
Внутри "Боруссии" есть ощущение, что Санчо не уйдет в это трансферное окно и останется в клубе еще минимум на один год.
Однако официальные лица клуба Бундеслиги не высказывали это напрямую коллегам из "Юнайтед", благодаря чему "красные дьяволы" все еще надеются достичь компромисса, утверждает ESPN.
В данный момент у "Юнайтед" остается ровно неделя до трансферного дедлайна 5 октября, чтобы согласовать стоимость 20-летнего англичанина, которого "Боруссия" оценивает в 108 миллионов фунтов.
"Дьяволы" считают такую цену не соответствующей реальности и на днях могут попытать удачу с помощью официального предложения. Многое будет зависеть от структуры сделки и предусмотренных бонусов.
28.09.2020 14:00
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Если не случится этот трансфер, то все пенсы - пидарасы
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не перейдет
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Есть Марсияль, Решфорд, Жеймс, Гринвуд. Зачем еще один полувингеронападающий
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