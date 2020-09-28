"Юнайтед" будет бороться за Санчо до последнего

"Манчестер Юнайтед" оказывается признавать поражение в борьбе за вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

Внутри "Боруссии" есть ощущение, что Санчо не уйдет в это трансферное окно и останется в клубе еще минимум на один год.



Однако официальные лица клуба Бундеслиги не высказывали это напрямую коллегам из "Юнайтед", благодаря чему "красные дьяволы" все еще надеются достичь компромисса, утверждает ESPN.



В данный момент у "Юнайтед" остается ровно неделя до трансферного дедлайна 5 октября, чтобы согласовать стоимость 20-летнего англичанина, которого "Боруссия" оценивает в 108 миллионов фунтов.



"Дьяволы" считают такую цену не соответствующей реальности и на днях могут попытать удачу с помощью официального предложения. Многое будет зависеть от структуры сделки и предусмотренных бонусов.