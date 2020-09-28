"Юнайтед" будет бороться за Санчо до последнего

Джейдон Санчо "Манчестер Юнайтед" оказывается признавать поражение в борьбе за вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

Внутри "Боруссии" есть ощущение, что Санчо не уйдет в это трансферное окно и останется в клубе еще минимум на один год.

Однако официальные лица клуба Бундеслиги не высказывали это напрямую коллегам из "Юнайтед", благодаря чему "красные дьяволы" все еще надеются достичь компромисса, утверждает ESPN.

В данный момент у "Юнайтед" остается ровно неделя до трансферного дедлайна 5 октября, чтобы согласовать стоимость 20-летнего англичанина, которого "Боруссия" оценивает в 108 миллионов фунтов.

"Дьяволы" считают такую цену не соответствующей реальности и на днях могут попытать удачу с помощью официального предложения. Многое будет зависеть от структуры сделки и предусмотренных бонусов.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2020 14:00

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  1. rashford39 28.09.2020 15:00 # rashford39
    Если не случится этот трансфер, то все пенсы - пидарасы

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  2. j-silver 28.09.2020 14:19 # j-silver
    не перейдет

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  3. xiaomi 28.09.2020 14:18 # xiaomi
    Есть Марсияль, Решфорд, Жеймс, Гринвуд. Зачем еще один полувингеронападающий

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