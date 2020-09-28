Наставник "Арсенала" Микель Артета раскрыл рецепт победы над "Ливерпулем".

Обыграв "Ливерпуль" в рамках Премьер-Лиги в июле, в прошлом месяце "Арсенал" повторно одолел "красных" в матче за Суперкубок Англии.



В понедельник вечером подопечным Артеты предстоит выйти на поле "Энфилда", и Микель настраивает свою команду самым серьезным образом на битву с чемпионами Премьер-Лиги.



"Во-первых, тебе требуется отличная индивидуальная игра от всех игроков. Тебе точно требуется определенная удача в некоторые моменты матча, а также ты должен быть стабилен на протяжении 96 минут, потому что иначе ты можешь стать уязвим для соперника".



"И никогда нельзя сдаваться. Это еще один ключевой фактор, когда играешь против "Ливерпуля".



"Ты должен ожидать, что "Ливерпуль" сыграет в свой лучший футбол. Если ты всегда ожидаешь этого, твой уровень внимания будет выше, концентрация выше, и ты будешь целеустремленнее на каждом мяче. Против них это имеет ключевое значение", — цитирует Артету Football.London.