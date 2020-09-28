Ричардс: "Защитники за 50 млн. фунтов должны обороняться лучше"

Экс-игрок "Манчестер Сити" Мика Ричардс раскритиковал игру защитников "горожан", обошедшихся клубу в целое состояние.

Накануне "Сити" потерпел домашнее поражение от "Лестера" со счетом 2:5, три гола пропустив с пенальти.



Две трети матча "горожане" были беззащитны против быстрых контратак соперника, и это вызывает недоумение у Ричардса, учитывая огромные инвестиции бывшего клуба Мики в линию обороны.



"Нельзя сказать, что эти защитники недостаточно хороши, хотя это выглядит именно так. Кайл Уолкер является основным игроком сборной Англии уже несколько лет".



"Проблема в том, что Менди стоил 50 миллионов фунтов, Уолкер стоил 50 миллионов фунтов, Стоунс стоил 50 миллионов фунтов, Канселу стоил 60 миллионов фунтов. Теперь, как говорят, они покупают Рубена Диаша за 55 миллионов фунтов".



"Если ты покупаешь защитников по 50 миллионов фунтов, ты должен обороняться лучше, чем это".



"На мой взгляд, защитники "Манчестер Сити" просто реагируют на происходящее, а не действуют на упреждение. Все они помышляют о подключениях в атаку, нежели об удержании своей позиции", — сообщил Ричардс в эфире Sky Sports.

