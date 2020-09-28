Джеймс сообщил Сульшеру, что не хочет уходить в аренду

Вингер "Манчестер Юнайтед" Даниэль Джейс сообщил своему главному тренеру Оле Гуннару Сульшеру, что хочет остаться и сражаться за свое место в команде.

Джеймс ярко начал прошлый сезон, свой дебютный в "Юнайтед" после перехода из "Суонси", но затем у Даниэля случился затяжной спад формы, который он не преодолел до сих пор.



Этим уже некоторое время пытается воспользоваться "Лидс", сделавший "красным дьяволам" предложение об аренде 22-летнего игрока сборной Уэльса до конца сезона 2020/21.



В данный момент Джеймс не хочет уходить из "Юнайтед", о чем и сообщил Сульшеру. Однако предложение "Лидса" остается в силе, и ситуация может быть пересмотрена, если "дьяволам" удастся купить вингера вроде Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии", утверждает Sky Sports.