Клопп исключает покупку центрального защитника

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не ожидает приобретений в оставшуюся неделю трансферного окна.

В это окно "красные" потратились на полузащитника Тиаго Алькантару и вингера Диогу Жоту, однако многие болельщики ожидали, что Клопп также попытается найти замену проданному в "Зенит" Деяну Ловрену.



На старте нового сезона Джо Гомес и Жоэль Матип испытывают проблемы со здоровьем, из-за чего партнером Виргила Ван Дейка по центру обороны вынужденно выступает опорник Фабиньо.



Однако Клопп не видит в этом проблемы и надеется пройти всю оставшуюся дистанцию сезона только с тремя номинальными центральными защитниками.



"Я особо ничего не ожидаю. Думается, мы хорошо укомплектованы — у нас есть трое центральных защитников абсолютного топ-уровня, а также молодые игроки и Фабиньо. Конечно, это неприятно, когда трое игроков выбывают из строя на несколько дней. Однако нельзя решать такие проблемы с помощью трансферного рынка. Это просто невозможно".



"Если не случится чего-то серьезного, мы даже не будем пытаться. Надеюсь, и не случится. Если ситуация останется такой, какая она сейчас, ничего не произойдет. В остальном у нас хороший подбор игроков, а что касается расставаний, пока у меня нет понятия насчет этого. Время покажет", — цитирует Клоппа The Guardian.