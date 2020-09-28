Клопп исключает покупку центрального защитника

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не ожидает приобретений в оставшуюся неделю трансферного окна.

В это окно "красные" потратились на полузащитника Тиаго Алькантару и вингера Диогу Жоту, однако многие болельщики ожидали, что Клопп также попытается найти замену проданному в "Зенит" Деяну Ловрену.

На старте нового сезона Джо Гомес и Жоэль Матип испытывают проблемы со здоровьем, из-за чего партнером Виргила Ван Дейка по центру обороны вынужденно выступает опорник Фабиньо.

Однако Клопп не видит в этом проблемы и надеется пройти всю оставшуюся дистанцию сезона только с тремя номинальными центральными защитниками.

"Я особо ничего не ожидаю. Думается, мы хорошо укомплектованы — у нас есть трое центральных защитников абсолютного топ-уровня, а также молодые игроки и Фабиньо. Конечно, это неприятно, когда трое игроков выбывают из строя на несколько дней. Однако нельзя решать такие проблемы с помощью трансферного рынка. Это просто невозможно".

"Если не случится чего-то серьезного, мы даже не будем пытаться. Надеюсь, и не случится. Если ситуация останется такой, какая она сейчас, ничего не произойдет. В остальном у нас хороший подбор игроков, а что касается расставаний, пока у меня нет понятия насчет этого. Время покажет", — цитирует Клоппа The Guardian.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2020 09:00

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  1. meshuggah 28.09.2020 10:07 # meshuggah
    нищенки

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  2. largo-winch 28.09.2020 09:17 # largo-winch
    Если ситуация останется такой, какая она сейчас, ничего не произойдет.

    А потом может быть поздно, но это же Юрген Клопп! Всегда умеет удивлять и радовать людей

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