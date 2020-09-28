Обамеянг надеется, чт Ауар перейдет в "Арсенал"

Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг выразил надежду, что его клубу удастся приобрести полузащитника "Лиона" Уссема Ауара.

В минувший уикенд стало известно, что "Лион" отклонил предложение "Арсенала" в 32 миллиона фунтов по Ауару, однако в самое ближайшее время "канониры" должны предпринять вторую попытку.



Помимо Уссема, "Арсенал" также проявляет интерес к Томасу Партею из "Атлетико" и Жоржиньо из "Челси", однако Обамеянг предпочел бы заполучить в партнеры по команде именно 22-летнего француза.



"Он очень хороший игрок. Надеюсь, нам повезет заполучить такого рода игрока в свой клуб. Уверен, он сможет многое дать нам. Надеюсь, он перейдет, хотя пока он в "Лионе", — цитирует Обамеянга Daily Mirror.