Обамеянг надеется, чт Ауар перейдет в "Арсенал"
Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг выразил надежду, что его клубу удастся приобрести полузащитника "Лиона" Уссема Ауара.
В минувший уикенд стало известно, что "Лион" отклонил предложение "Арсенала" в 32 миллиона фунтов по Ауару, однако в самое ближайшее время "канониры" должны предпринять вторую попытку.
Помимо Уссема, "Арсенал" также проявляет интерес к Томасу Партею из "Атлетико" и Жоржиньо из "Челси", однако Обамеянг предпочел бы заполучить в партнеры по команде именно 22-летнего француза.
"Он очень хороший игрок. Надеюсь, нам повезет заполучить такого рода игрока в свой клуб. Уверен, он сможет многое дать нам. Надеюсь, он перейдет, хотя пока он в "Лионе", — цитирует Обамеянга Daily Mirror.
28.09.2020 08:00
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Последние комментарии:
Не поможет! Сейчас на коне пока форма а потом сосать будут
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Да перейдет он. При трансфера Лаказетта тоже точно также было. Сначала Оле ломается потом все равно даст (как телка).
Другой вопрос, не односезонка ли этот Ауар? как Граниер, Мвила, Бакаёко, Лемар, Малком итд
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какой Ауар в Арсенале? ваххахахаха
даже если игрок захочет перейти;
даже если Арсенал будет готов раскошелиться;
Президент Лиона выкинет фокус в самом конце и трансфера не будет...
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Проведут вам шершавым по губам как обычно)
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