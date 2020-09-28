Обамеянг надеется, чт Ауар перейдет в "Арсенал"

Уссем Ауар Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг выразил надежду, что его клубу удастся приобрести полузащитника "Лиона" Уссема Ауара.

В минувший уикенд стало известно, что "Лион" отклонил предложение "Арсенала" в 32 миллиона фунтов по Ауару, однако в самое ближайшее время "канониры" должны предпринять вторую попытку.

Помимо Уссема, "Арсенал" также проявляет интерес к Томасу Партею из "Атлетико" и Жоржиньо из "Челси", однако Обамеянг предпочел бы заполучить в партнеры по команде именно 22-летнего француза.

"Он очень хороший игрок. Надеюсь, нам повезет заполучить такого рода игрока в свой клуб. Уверен, он сможет многое дать нам. Надеюсь, он перейдет, хотя пока он в "Лионе", — цитирует Обамеянга Daily Mirror.


Метки Арсенал, Ауар, Лион, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2020 08:00

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  1. chelsiukpro 28.09.2020 10:10 # chelsiukpro
    Не поможет! Сейчас на коне пока форма а потом сосать будут

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  2. xiaomi 28.09.2020 09:55 # xiaomi
    Да перейдет он. При трансфера Лаказетта тоже точно также было. Сначала Оле ломается потом все равно даст (как телка).
    Другой вопрос, не односезонка ли этот Ауар? как Граниер, Мвила, Бакаёко, Лемар, Малком итд

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  3. largo-winch 28.09.2020 09:18 # largo-winch
    какой Ауар в Арсенале? ваххахахаха
    даже если игрок захочет перейти;
    даже если Арсенал будет готов раскошелиться;
    Президент Лиона выкинет фокус в самом конце и трансфера не будет...

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  4. chelsea88 28.09.2020 08:23 # chelsea88
    Проведут вам шершавым по губам как обычно)

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