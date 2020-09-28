"Бенфика" подтвердила трансферы Диаша и Отаменди

"Бенфика" официально объявила о достигнутой договоренности с "Манчестер Сити" насчет трансферов двух игроков.

Спустя считанные часы после поражения "Сити" от "Лестера" со счетом 2:5 поступило подтверждение того, что "Бенфика" приняла предложение "горожан" по защитнику Рубену Диашу в размере 62 миллионов фунтов. Еще 3 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.



В качестве отдельного трансфера два клуба согласовали переезд защитника Николаса Отаменди из Манчестера в Лиссабон. 32-летний аргентинец обойдется "Бенфике" в 15 млн. евро (13.6 млн. фунтов).



"Сити" обратился к варианту с 23-летним Диашем после того, как не смог договориться о снижении цены за Калиду Кулибали, которого "Наполи" оценил в 80 млн. фунтов.



"Наш состав укомплектован, и теперь мы лишь постараемся избавиться от игроков, которые не будут получать большого количества минут. Думаю, Кулибали останется, чему мы очень рады, как и он сам. У него остается три года по контракту, и я убежден, что он останется", — сообщил спортивный директор "Наполи" Кристиану Джунтоли Sky in Italy накануне.